花園再進化！BELLE DIOR最新高級珠寶輕盈靈動 ANNA HU捕捉中式庭園美

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane再度以天馬行空的想像力，為品牌高級珠寶寫下華麗新章。全新BELLE DIOR頂級珠寶系列共57件作品，涵蓋項鍊、戒指、耳環、胸針與髮飾等，從花園意象延伸至天體星辰，透過流蘇、編織與鏤空結構，打造全新高級珠寶篇章，同時向Dior高級訂製服的工藝傳承致敬。

BELLE DIOR的設計，以花園為靈感，並受到品牌經典的Galons Dior與Dior Délicat編織圖騰啟發，將此二系列中多以水平排列呈現的彩色編織帶，此番轉化為垂直流蘇，在光影中隨配戴者動作輕盈擺盪，形成流線與節奏的視覺律動。細如絲線的黃金結構環繞寶石，既保護主石，也讓色彩更加鮮明。無論是Franges de Fleurs花卉流蘇，或以sugarloaf切割丹泉石為主石的Pain de Sucre，皆展現層次分明的立體感與光影效果，體現Dior將自然之美轉化為珠寶藝術的功力。

天體星辰等迪奧先生鍾愛的符碼也成為此次詩意創作的素材。Soleil Céleste與Ligne Céleste作品，以粉紅金勾勒太陽、月亮、星辰與愛心符號，鑽石與彩色寶石如微型星座般點綴其間，星形與心形邊緣更以緞帶紋（grosgrain）手工修飾，連最隱蔽的背面也透過鏤空與珠狀拋光工法精緻雕琢。

珍貴的金質塑造成蕾絲般的鏤空格網，並覆以多層漆面，襯托藍碧璽與潟湖碧璽的深邃光澤，更顯繽紛。石榴石、藍寶石、祖母綠與紅寶石化作葉片與花瓣，彷彿在金屬花園中綻放，適度的鏤空、流蘇的律動、漆面的層次與寶石的色彩交織，使珠寶在輕盈與華麗之間取得一種浪漫的平衡。

而由華裔珠寶藝術家胡茵菲創立的同名品牌ANNA HU 高訂珠寶，亦於巴黎高訂周期間假巴黎芳登廣場的品牌Maison藝術之家發表《戲夢蝶蘭》、《印象春蘭》與《宮廷御苑》三大系列最新創作，設計延續品牌自2007年創立以來持續延展的美學脈絡，以花卉為主軸，融合中式花園的想像，形塑貫穿東西文化的創作源流。