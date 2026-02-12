花園再進化！BELLE DIOR最新高級珠寶輕盈靈動 ANNA HU捕捉中式庭園美

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽項鍊製作過程。圖／Dior提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽項鍊製作過程。圖／Dior提供

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane再度以天馬行空的想像力，為品牌高級珠寶寫下華麗新章。全新BELLE DIOR頂級珠寶系列共57件作品，涵蓋項鍊、戒指、耳環、胸針與髮飾等，從花園意象延伸至天體星辰，透過流蘇、編織與鏤空結構，打造全新高級珠寶篇章，同時向Dior高級訂製服的工藝傳承致敬。

BELLE DIOR的設計，以花園為靈感，並受到品牌經典的Galons Dior與Dior Délicat編織圖騰啟發，將此二系列中多以水平排列呈現的彩色編織帶，此番轉化為垂直流蘇，在光影中隨配戴者動作輕盈擺盪，形成流線與節奏的視覺律動。細如絲線的黃金結構環繞寶石，既保護主石，也讓色彩更加鮮明。無論是Franges de Fleurs花卉流蘇，或以sugarloaf切割丹泉石為主石的Pain de Sucre，皆展現層次分明的立體感與光影效果，體現Dior將自然之美轉化為珠寶藝術的功力。

天體星辰等迪奧先生鍾愛的符碼也成為此次詩意創作的素材。Soleil Céleste與Ligne Céleste作品，以粉紅金勾勒太陽、月亮、星辰與愛心符號，鑽石與彩色寶石如微型星座般點綴其間，星形與心形邊緣更以緞帶紋（grosgrain）手工修飾，連最隱蔽的背面也透過鏤空與珠狀拋光工法精緻雕琢。

珍貴的金質塑造成蕾絲般的鏤空格網，並覆以多層漆面，襯托藍碧璽與潟湖碧璽的深邃光澤，更顯繽紛。石榴石、藍寶石、祖母綠與紅寶石化作葉片與花瓣，彷彿在金屬花園中綻放，適度的鏤空、流蘇的律動、漆面的層次與寶石的色彩交織，使珠寶在輕盈與華麗之間取得一種浪漫的平衡。

而由華裔珠寶藝術家胡茵菲創立的同名品牌ANNA HU 高訂珠寶，亦於巴黎高訂周期間假巴黎芳登廣場的品牌Maison藝術之家發表《戲夢蝶蘭》、《印象春蘭》與《宮廷御苑》三大系列最新創作，設計延續品牌自2007年創立以來持續延展的美學脈絡，以花卉為主軸，融合中式花園的想像，形塑貫穿東西文化的創作源流。

《戲夢蝶蘭》系列靈感為當代藝術大師張大千筆下的蘭花，結合胡茵菲所喜愛非遺文化京劇，採用品牌標幟性奈米鈦金屬上色工藝刻畫傳奇女角「刀馬旦」穆桂英風姿。《印象春蘭》結合天然珍珠與罕見「彩虹唇牡蠣」（Pteria Sterna）的彩色珍珠，透過當代結構彰顯珍珠柔潤光澤；全新《宮廷御苑》系列融入中式皇家園林窗櫺美學，正面以來自科爾特斯海（Sea of Cortez）的天然珍珠層疊鋪陳，背面則以精緻金工勾勒東方建築中的秩序美學，呈現柔中帶剛的當代氣韻。

Belle Dior Multi Galons紅寶石項鍊，玫瑰金，鑲嵌3.26克拉橢圓形切割紅寶石主石，搭配鑽石、紅寶石、粉紅剛玉與珍珠。圖／Dior提供
Belle Dior Buissons潟湖碧璽耳環，18K金，各自鑲嵌2.41 與2.17克拉枕形切割潟湖碧璽主石，搭配鑽石、潟湖碧璽、藍色及巴西帕拉伊巴碧璽、沙弗萊石榴石、錳鋁榴石、祖母綠、粉紅尖晶石、粉紅剛玉，以及綠色漆彩裝飾。圖／Dior提供
Belle Dior Pain de Sucre紅碧璽耳環，18K白金與玫瑰金，各自鑲嵌5.65克拉與5.61克拉sugarloaf-cut紅碧璽主石，搭配鑽石、紅碧璽、粉紅與黃色剛玉、粉紅尖晶石以及錳鋁榴石。圖／Dior提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽項鍊，18K金與18K白金、鑲嵌5.07 克拉梨形切割Fancy Vivid Yellow成色、淨度VVS2等級黃鑽主石，搭配鑽石、橘鑽、黃鑽與白色蛋白石，搭配綠松石雙層寶石。圖／Dior提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽戒指，18K金與18K白金、鑲嵌3.44拉梨形切割Fancy Vivid Yellow成色、淨度VS2等級黃鑽主石，搭配鑽石、橘鑽、黃鑽與白色蛋白石，搭配綠松石雙層寶石。圖／Dior提供
ANNA HU湛鎧蘭心托帕石項圈。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
Belle Dior Pain de Sucre紅碧璽項鍊，18K白金與玫瑰金，鑲嵌19.22 克拉sugarloaf-cut紅碧璽主石，搭配鑽石、紅碧璽、粉紅與黃色剛玉、粉紅尖晶石以及錳鋁榴石。圖／Dior提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽項鍊製作過程。圖／Dior提供
ANNA HU於巴黎芳登廣場Maison藝術之家舉行高訂週新品發布會。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
Belle Dior Galons Printemps黑色蛋白石項鍊，玫瑰金，鑲嵌7.54克拉與1.84克拉橢圓形切割黑色蛋白石主石，搭配搭配鑽石、黑蛋白石、粉紅色與藍色剛玉、沙弗萊石、錳鋁榴石、祖母綠、紅色尖晶石，以及綠色與藍色漆彩裝飾。圖／Dior提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽頸鍊暨手鐲，18K金與18K白金、鑲嵌2.02 克拉梨形切割Fancy Vivid Yellow成色、淨度VS2等級黃鑽主石，搭配鑽石、橘鑽、黃鑽與白色蛋白石，搭配綠松石雙層寶石。圖／Dior提供
ANNA HU戲夢蝶蘭系列新作。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU《印象春蘭》與《宮廷御苑》系列新品。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU湛鎧蘭心托帕石項圈與耳環。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU赤蘭映采紫水晶手環。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
Belle Dior Soleil Céleste黃鑽項鍊製作過程。圖／Dior提供
Belle Dior Ligne Céleste鑽石冠冕，玫瑰金，鑲嵌鑽石、黃色剛玉、錳鋁榴石與黑色蛋白石鑲於縞瑪瑙雙層基座之上。圖／Dior提供
ANNA HU粉韻蘭心粉色藍寶石手環。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU春蘭太極黑白珍珠耳環。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
Belle Dior Galons Printemps黑色蛋白石戒指，玫瑰金，鑲嵌5.52克拉橢圓形切割黑色蛋白石主石，搭配搭配鑽石、黑蛋白石、粉紅色與藍色剛玉、沙弗萊石、錳鋁榴石、祖母綠、紅色尖晶石，以及綠色與藍色漆彩裝飾。圖／Dior提供
