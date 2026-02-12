快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

搶紅包商機 露天宅家娛樂季寶可夢、吉伊卡哇人氣IP馬年福袋熱賣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

農曆春節倒數，開運試手氣已成春節連假必備儀式，全台最大ACGE交易平台露天市集攻紅包商機，即起至2月26日「宅家娛樂季」登場。結合熱門遊戲娛樂、動漫IP收藏、線上一番賞與一元競標等多元活動，首度推出逾百款「主題限定福袋」，推出不同價格帶選項，主打「開袋即開箱」的體驗。分為「人氣IP款福袋」和「年節潮流福袋」兩類型組合搶攻Z世代荷包，「人氣IP款福袋」集結吉伊卡哇馬年限定、寶可夢等人氣IP；「年節潮流福袋」則祭出像是iPhone+ Apple Watch 超值福袋。

根據露天市集觀察，在農曆春節前兩周，受惠於動漫節買氣，動漫IP周邊商品加上一抽露魂，推動平台交易金額（GMV）較去年同期暴增一倍，顯示春節採買與過年娛樂需求於2月加速升溫。

