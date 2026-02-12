Panasonic空調VX系列開賣 AI防霉監控鎖定台灣潮濕氣候

家電品牌Panasonic（台灣松下）近期正式推出搭載新世代AI節電晶片的VX系列家用空調，針對台灣即將到來的梅雨季與潮濕氣候，首度導入主動式防霉監控技術。

Panasonic強調，新款機型能解決過去使用者需手動開啟防霉功能的痛點，即使在關機待機狀態下，系統仍會主動偵測溫濕度並進行機體維護。

針對節能表現，Panasonic表示，VX系列空調導入的新世代AI節電晶片，能驅動機體內部六項省電技術，其冷氣季節性能因數（CSPF）數值已大幅超越國家1級能效標準。透過精確調控壓縮機與馬達運轉效率，確保室內恆溫的同時，也有效減少不必要的電力支出，符合現行家電節能趨勢。

在功能應用上，考量台灣氣候普遍潮濕，VX系列強化了「恆溫除濕」技術。現場指出，一般空調執行除濕時易導致體感過冷，而新款恆溫技術則能在控制濕度的同時維持溫度的穩定。

此外，系統提供三段濕度自選設定，方便使用者針對不同季節需求，自行調整適合的參數，兼顧除濕效果與舒適感。

針對機內清潔，VX系列最大的技術突破在於「AI防霉監控」。Panasonic說明，該技術將清潔機制由被動轉為主動，系統在關機後仍會持續偵測內部溫濕度。一旦數值達到黴菌滋生的臨界值，機體便會自動釋放nanoe並啟動送風乾燥行程，確保機內乾燥，從源頭減少發霉與異味產生。

在智慧整合方面，Panasonic指出，新款空調的語音聲控功能已進行升級，並能透過六恆智能控制器與家中其他電器進行串聯，簡化操作流程。

除了家用市場，商用多聯變頻空調亦全系列符合國家1級省電標準。Panasonic也重申其環境永續布局，計畫於2027年啟用高雄仁武南部營運中心，朝2050年「耗能小於創能」的願景邁進。