快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

Panasonic空調VX系列開賣 AI防霉監控鎖定台灣潮濕氣候

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
Panasonic AI PLUS 史上最省電，即日起購買指定空調，享好禮6選1。業者／提供
Panasonic AI PLUS 史上最省電，即日起購買指定空調，享好禮6選1。業者／提供

家電品牌Panasonic（台灣松下）近期正式推出搭載新世代AI節電晶片的VX系列家用空調，針對台灣即將到來的梅雨季與潮濕氣候，首度導入主動式防霉監控技術。

Panasonic強調，新款機型能解決過去使用者需手動開啟防霉功能的痛點，即使在關機待機狀態下，系統仍會主動偵測溫濕度並進行機體維護。

針對節能表現，Panasonic表示，VX系列空調導入的新世代AI節電晶片，能驅動機體內部六項省電技術，其冷氣季節性能因數（CSPF）數值已大幅超越國家1級能效標準。透過精確調控壓縮機與馬達運轉效率，確保室內恆溫的同時，也有效減少不必要的電力支出，符合現行家電節能趨勢。

在功能應用上，考量台灣氣候普遍潮濕，VX系列強化了「恆溫除濕」技術。現場指出，一般空調執行除濕時易導致體感過冷，而新款恆溫技術則能在控制濕度的同時維持溫度的穩定。

此外，系統提供三段濕度自選設定，方便使用者針對不同季節需求，自行調整適合的參數，兼顧除濕效果與舒適感。

針對機內清潔，VX系列最大的技術突破在於「AI防霉監控」。Panasonic說明，該技術將清潔機制由被動轉為主動，系統在關機後仍會持續偵測內部溫濕度。一旦數值達到黴菌滋生的臨界值，機體便會自動釋放nanoe並啟動送風乾燥行程，確保機內乾燥，從源頭減少發霉與異味產生。

在智慧整合方面，Panasonic指出，新款空調的語音聲控功能已進行升級，並能透過六恆智能控制器與家中其他電器進行串聯，簡化操作流程。

除了家用市場，商用多聯變頻空調亦全系列符合國家1級省電標準。Panasonic也重申其環境永續布局，計畫於2027年啟用高雄仁武南部營運中心，朝2050年「耗能小於創能」的願景邁進。

Panasonic AI 家電

延伸閱讀

住院嫌病房太冷！台中婦咆哮出腳狠踹護理師「褲上都鞋印」...下場慘了

小鐘戀情破局原因曝光！女方交往先談錢「每月要8萬」

別以為冬天蟑螂變少就不用怕！清潔業者揭忽略一事等回暖恐大爆發

AI節能全面升級！Panasonic 史上最省電AI PLUS空調 省電舒適不斷進化

相關新聞

電子支付新春攻略 悠遊付天天抽8888元、iPASS MONEY轉帳抽台積電股票

搶占馬年春節出遊、購物商機，悠遊付與iPASS MONEY分別祭出最高8,888元紅包、日本跨境消費折扣，甚至有機會抽中...

宋雨琦清新藍調現身紐約TORY BURCH 2026秋冬秀：更實穿的歷久彌新

紐約時裝周時尚步履陸續起步，TORY BURCH在此發表的2026秋冬系列，反映出當代女性生活的著裝方式，更直覺感性表現...

ASAHI限定版聯名藝術家橫山裕一 家樂福系統買6入組送限定杯

迎接即將到來的 2026 丙午「火馬年」，日本銷售第一的啤酒品牌 ASAHI SUPER DRY 再度展現 Modern...

迎新春手機換新裝 犀牛盾滿額現折400元、CASETiFY限時最低7.5折起

迎接馬年來臨，除了買新衣新鞋，連手機配件都要換新裝，CASETiFY、犀牛盾推一系列線上、門市優惠，透過多重好康與應景好...

走春拚手氣！ 新竹巨城送588份開運紅包、抽鳳凰城機票

新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規畫多項應景年節活動，大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶，接續安排街頭...

黑漆珠寶致敬經典地標、法式牡丹浪漫傳情 Boucheron發表情人節系列

隨著西洋情人節來臨，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推薦了旗下多個系列成為情人節的珠寶單品，全系列涵蓋Ven...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。