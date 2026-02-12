電子支付新春攻略 悠遊付天天抽8888元、iPASS MONEY轉帳抽台積電股票

搶占馬年春節出遊、購物商機，悠遊付與iPASS MONEY分別祭出最高8,888元紅包、日本跨境消費折扣，甚至有機會抽中台積電股票等值儲值金，讓會員從辦年貨到走春都能「馬上有感」。

悠遊卡公司推出「馬年悠遊付馬上抽$8,888」活動。自2月13日中午12:00起至2月18日止，悠遊付會員使用錢包或銀行帳戶扣款，每日可隨機獲得1份紅包，最高可抽中8,888元。此外，活動期間單筆消費滿88元且累計滿3筆，加碼再贈88元現金回饋券。

針對年後採買需求，悠遊付於2月23日至2月28日同步祭出電商加碼。於指定平台單筆消費滿1,000元，即可獲50元專用回饋券。

iPASS MONEY也推出多元優惠。2月22前於APP輸入代碼「過年就吃麥當勞」可領50元券，滿額再換儲值金；2月13日至3月1日，於南仁湖旗下中壢、湖口、古坑、楊梅國道服務區單筆滿199元贈50元優惠券。此外，momo購物網每滿999元贈100元券，透過「CashBack返多多」平台更享10%回饋，首筆最高可獲3萬元免單。

針對跨境支付，2月22日前輸入「馬年旅日開心Pay」即領PayPay 50元券。於日本PayPay通路消費免海外手續費，BicCamera、松本清等通路領券另享7%優惠。