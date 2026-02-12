ASAHI限定版聯名藝術家橫山裕一 家樂福系統買6入組送限定杯

迎接即將到來的 2026 丙午「火馬年」，日本銷售第一的啤酒品牌ASAHI SUPER DRY再度展現Modern Japan的創新靈魂。品牌正式發表大師系列新作，邀請全球推崇的日本當代藝術家橫山裕一（Yuichi Yokoyama）親自操刀，將經典的銀色罐身轉化為充滿活力的圖像小說空間，為全球華人送上萬馬奔騰的新年祝福。

橫山裕一畢業於武藏野美術大學，以獨創的「neo 漫畫」風格聞名國際。他擅長運用充滿張力的輪廓線與強烈的狀聲詞，捕捉時間產生的微妙變化。在這次的馬年限量版設計中，他刻意打破常規，以標誌性的線條生動描繪出煙火、燈籠與歡慶人群，這群人影共同凝聚成一匹奔馳於城市夜景中的生肖之馬，象徵著集體的能量與節慶歡愉 。

視覺呈現上，罐身不僅有豐富的圖像敘事，更融入了日文片假名文字來強化聲音動感。馬蹄奔騰的「ドドド (do-do-do)」與人群歡呼的「ワーワー (waa-waa)」交織其間，讓消費者在拿起啤酒的瞬間，彷彿置身於熱鬧的慶典現場。設計細節也巧妙向啤酒的關鍵原料大麥與啤酒花致敬，這些元素在畫面中隨生肖馬躍動，呼應了ASAHI SUPER DRY標誌性的「辛口」暢快口感。

這款融合傳統工藝精神與現代視覺文化的限量包裝，即日起已在全台各大零售與量販通路同步上架。品牌更特別針對特定通路推出加碼回饋，凡於家樂福或家福超市購買「ASAHI SUPER DRY 橫山裕一限定版」350ml六入組，即可獲得限量馬年限定版啤酒杯乙個。贈品共有3款藝術設計隨機出貨，數量有限，送完為止，讓愛好者在與好友共飲時，能完整感受這份獨一無二的藝術魅力 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康