宋雨琦清新藍調現身紐約TORY BURCH 2026秋冬秀：更實穿的歷久彌新

紐約時裝周時尚步履陸續起步，TORY BURCH在此發表的2026秋冬系列，反映出當代女性生活的著裝方式，更直覺感性表現，沒有約束。系列環繞著一大思考命題「經歷與實用性造就經典，再以獨特的故事與回憶賦予其個性，真正的風格，由此而生」。

Tory Burch女士回顧與父親相處的記憶，以及園藝家、景觀設計師與慈善家Bunny Mellon為靈感，呈現出2026秋冬系列。柔軟燈芯絨靈感來自她父親的衣櫥，以杏色與藏紅花色呈現；羊毛針織衫經刷毛與水洗處理，輕盈柔軟；低腰連衣裙以解構式縫線展現隨性之美。俐落剪裁與運動風單品，以皮革纏繞貝殼耳飾和沙丁魚胸針點綴。

這一季的重點輪廓與單品，像是風衣、一字領毛衣、鉛筆裙等被重新詮釋。簡約針織衫與真絲洋裝經水洗處理，呈現自然隨性的質感；針織洋裝以扭結與纏繞的設計，勾勒身體線條；開襟衫與圓柔輪廓大衣飾以金屬光澤Badla刺繡，由印度工匠手工完成。

包款部分，絎縫肩背包飾以全新Bunny Knot細節，以皮革與金屬製成；同時推出全新Charlie手提包，手工編織拉菲草與皮革包款的靈感則來自Tory高中時期喜愛的款式。

TORY BURCH品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦穿著TORY BURCH 2026春夏系列天藍色褶皺套裝，搭配葉片造型珍珠胸針亮相，手拎Charlie小型肩背包，在紐約街頭展現一抹清新藍調。

演員阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）身著2026春夏系列LOOK 31壓褶金屬絲光襯衫、盧勒克斯金銀絲提緹花半裙，手持Charlie麂皮肩背包。