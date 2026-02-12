宋雨琦清新藍調現身紐約TORY BURCH 2026秋冬秀：更實穿的歷久彌新

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）與宋雨琦，現身TORY BURCH 2026秋冬秀。圖／TORY BURCH提供
阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）與宋雨琦，現身TORY BURCH 2026秋冬秀。圖／TORY BURCH提供

紐約時裝周時尚步履陸續起步，TORY BURCH在此發表的2026秋冬系列，反映出當代女性生活的著裝方式，更直覺感性表現，沒有約束。系列環繞著一大思考命題「經歷與實用性造就經典，再以獨特的故事與回憶賦予其個性，真正的風格，由此而生」。

Tory Burch女士回顧與父親相處的記憶，以及園藝家、景觀設計師與慈善家Bunny Mellon為靈感，呈現出2026秋冬系列。柔軟燈芯絨靈感來自她父親的衣櫥，以杏色與藏紅花色呈現；羊毛針織衫經刷毛與水洗處理，輕盈柔軟；低腰連衣裙以解構式縫線展現隨性之美。俐落剪裁與運動風單品，以皮革纏繞貝殼耳飾和沙丁魚胸針點綴。

這一季的重點輪廓與單品，像是風衣、一字領毛衣、鉛筆裙等被重新詮釋。簡約針織衫與真絲洋裝經水洗處理，呈現自然隨性的質感；針織洋裝以扭結與纏繞的設計，勾勒身體線條；開襟衫與圓柔輪廓大衣飾以金屬光澤Badla刺繡，由印度工匠手工完成。

包款部分，絎縫肩背包飾以全新Bunny Knot細節，以皮革與金屬製成；同時推出全新Charlie手提包，手工編織拉菲草與皮革包款的靈感則來自Tory高中時期喜愛的款式。

TORY BURCH品牌包袋及鞋履系列代言人宋雨琦穿著TORY BURCH 2026春夏系列天藍色褶皺套裝，搭配葉片造型珍珠胸針亮相，手拎Charlie小型肩背包，在紐約街頭展現一抹清新藍調。

演員阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）身著2026春夏系列LOOK 31壓褶金屬絲光襯衫、盧勒克斯金銀絲提緹花半裙，手持Charlie麂皮肩背包。

宋雨琦前往紐約參加TORY BURCH 2026秋冬秀。圖／TORY BURCH提供
宋雨琦前往紐約參加TORY BURCH 2026秋冬秀。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2026秋冬系列。圖／TORY BURCH提供
手工編織拉菲草與皮革包款。圖／TORY BURCH提供
手工編織拉菲草與皮革包款。圖／TORY BURCH提供

設計師 針織衫 紐約 時裝周

