迎新春手機換新裝 犀牛盾滿額現折400元、CASETiFY限時最低7.5折起

迎接馬年來臨，除了買新衣新鞋，連手機配件都要換新裝，CASETiFY、犀牛盾推一系列線上、門市優惠，透過多重好康與應景好禮，為年節添喜氣。

CASETiFY迎新春除了推出多款應景系列商品，更推出新春限時優惠，即日起至2月23日止，凡於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店購買2件以上產品，即享8折優惠；新會員最低可享7.5折專屬折扣，輕鬆入手人氣配件，為馬年換上嶄新風格。

同步登場的還有台灣LINE官方帳號「新春加碼很殼以」活動，完成指定互動即有機會獲得LINE POINTS 8,888點，並可兌換馬年手機吊飾及限量貼紙包，數量有限、送完為止。

犀牛盾門市同步推出新春3大限定優惠活動，即日起至2月22日止，凡於門市購買現貨商品，單筆消費滿3,000元即可現折400元，現買現折超有感。