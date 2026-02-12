迎新春手機換新裝 犀牛盾滿額現折400元、CASETiFY限時最低7.5折起

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
犀牛盾集結在地創作者推出「臺灣開箱」系列，唐葫蘆姑娘（貞元）的設計讓臺灣信仰與民俗元素變得迷幻又可愛。圖／犀牛盾提供
迎接馬年來臨，除了買新衣新鞋，連手機配件都要換新裝，CASETiFY、犀牛盾推一系列線上、門市優惠，透過多重好康與應景好禮，為年節添喜氣。

CASETiFY迎新春除了推出多款應景系列商品，更推出新春限時優惠，即日起至2月23日止，凡於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店購買2件以上產品，即享8折優惠；新會員最低可享7.5折專屬折扣，輕鬆入手人氣配件，為馬年換上嶄新風格。

同步登場的還有台灣LINE官方帳號「新春加碼很殼以」活動，完成指定互動即有機會獲得LINE POINTS 8,888點，並可兌換馬年手機吊飾及限量貼紙包，數量有限、送完為止。

犀牛盾門市同步推出新春3大限定優惠活動，即日起至2月22日止，凡於門市購買現貨商品，單筆消費滿3,000元即可現折400元，現買現折超有感。

即日起至2月16日期間，民眾只要於門市加入犀牛盾官方LINE好友，即可獲得紅包袋乙份，為新春增添喜氣氛圍。2月22日前另加碼推出聯名贈禮活動，門市單筆消費滿1,000元，即可獲得「墨流書法」聯名春聯乙份，款式依現場供應為主，數量有限，送完為止。

以現代視角重新詮釋生肖意象的馬年新春系列，將傳統吉祥語融入設計。圖／CASETiFY提供
迎新春CASETiFY精選多款充滿新年氛圍、好運爆表的系列配件。圖／CASETiFY提供
馬年 LINE 配件 春聯 犀牛盾

相關新聞

迎接馬年來臨，除了買新衣新鞋，連手機配件都要換新裝，CASETiFY、犀牛盾推一系列線上、門市優惠，透過多重好康與應景好...

