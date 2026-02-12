快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

過年大掃除！網哀號洗衣量暴增 家事達人提醒1件事別拖到小年夜才做

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
年前待洗衣物堆積如山，可仰賴科技家電減輕家事負擔。圖／486團購提供
年前待洗衣物堆積如山，可仰賴科技家電減輕家事負擔。圖／486團購提供

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、被單、厚重外套堆積如山，甚至有人連洗3天洗衣機都沒停過，引發熱烈共鳴。家事達人486先生提醒，年前洗衣若沒有提早規劃，不僅耗時費力，更可能因為濕冷導致衣物久晾不乾，影響過年心情

486先生指出，許多民眾習慣在過年前一次清洗大型寢具、厚外套以及平時較少清潔的窗簾、沙發套、地墊等織品，這類物品吸水後重量驚人，且清潔程序繁瑣。建議採取3階段規劃：優先處理天天接觸肌膚的床單、被單及枕套，再針對冬季厚外套與圍巾配件，最後才是窗簾與大型布織品。透過分批處理，不僅能降低勞動強度，也能避免洗衣機過度超載，是維持效率的關鍵。

隨著科技進步，設備效率也成為解決家事負擔的利器。486先生觀察，具備洗、脫、烘功能的變頻機種是多數人的首選，除了解決濕冷天無法曬衣的困擾，現在的變頻技術更兼具節能效果。此外，透過租賃方式入手大型家電的消費者比例逐年攀升，對於不想一次負擔高額支出的家庭而言，是另一種彈性選擇。

針對不便頻繁送洗的西裝、大衣或羽絨服等，也有不少家庭會利用電子衣櫥進行除臭與日常保養，能大幅減少送洗的次數與開銷。486先生特別強調，年前清潔不代表所有東西都要丟進洗衣機，應依照材質選擇合適的清潔方式，才能延長織品壽命。

年前洗衣透過分批處理才能維持效率，沙發套、窗簾等大型布織品可放在最後。圖／486團購提供
年前洗衣透過分批處理才能維持效率，沙發套、窗簾等大型布織品可放在最後。圖／486團購提供
年前待洗衣物堆積如山，即刻啟動分批處理程序，才不會在小年夜手忙腳亂。圖／486團購提供
年前待洗衣物堆積如山，即刻啟動分批處理程序，才不會在小年夜手忙腳亂。圖／486團購提供
具備洗、脫、烘功能的變頻機種是多數人的首選，解決曬衣困擾同時具節能效果。圖／486團購提供
具備洗、脫、烘功能的變頻機種是多數人的首選，解決曬衣困擾同時具節能效果。圖／486團購提供

486先生 外套 洗衣機 大掃除

延伸閱讀

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

明起至小年夜回暖如春上看30度 除夕東北季風南下北東轉雨降溫

小年夜最舒服！未來一周2波東北季風增強 北部東北部防短暫雨

除濕機水箱藏「粉紅黏液」不是水垢 達人曝超噁真相：生物膜聚集

相關新聞

過年前洗衣量暴增？家事達人提醒「這件事」別拖到小年夜才做

農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、...

走春拚手氣！ 新竹巨城送588份開運紅包、抽鳳凰城機票

新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規畫多項應景年節活動，大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶，接續安排街頭...

黑漆珠寶致敬經典地標、法式牡丹浪漫傳情 Boucheron發表情人節系列

隨著西洋情人節來臨，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推薦了旗下多個系列成為情人節的珠寶單品，全系列涵蓋Ven...

只有1天！侯布雄情人節饗宴登場 以海膽、魚子醬譜出法式浪漫

法文中有一種說法是「愛情是經過胃的（L'amour passe par l'estomac.）」，美食與愛情的關係的確密...

絕美金箔琺瑯的流光迴響 Tiffany全新Enamel表重現傳奇設計大師傑作

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新的Enamel系列腕表，首波釋出的三款限量新作，巧妙地將...

MOMO一身復古日潮讓人秒回千禧年代 出自鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列

Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列全新上市，由品牌大使TWICE的日本成員MOMO (平井桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。