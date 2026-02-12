走春拚手氣！ 新竹巨城送588份開運紅包、抽鳳凰城機票

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規畫多項應景年節活動，大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶。圖／業者提供
新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規畫多項應景年節活動，大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶。圖／業者提供

新竹Big City遠東巨城購物中心於9天春節連假規畫多項應景年節活動，大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶，接續安排街頭藝術輪番登台、元宵節親子互動遊戲等節慶企畫，單日單筆滿2000元，還有機會抽中台北鳳凰城來回機票。

業者表示，農曆春節到來，巨城自大年初一起準備一系列精彩紛呈的節慶盛事，17日上午10點30分於1F噴水池廣場率先登場「祥獅獻瑞 馬躍新春」，特別邀請知名龍獅團呈獻高樁躍動、獅鼓齊鳴的祥獅演出，並安排祥獅入館祈福儀式，現場限量發送588份開運紅包，下午3點再加碼「雷霆戰鼓」為新年揭開歡慶序幕。

除表演活動外，館內多家品牌同步推出春節檔期優惠。5樓SANRIO限量福袋祭出折扣，內容包含日本外袋、馬年吊飾與隨機商品；Funbox推出森林家族主題禮盒組；Babycity針對Little Me童裝提供多件折讓；8樓玩具反斗城則規畫漫威復仇者聯盟收藏組優惠，兼顧送禮與收藏需求。春節期間親子客群增加，玩具與童裝買氣穩定。

餐飲方面，4樓美食街安排期間限定甜點品牌快閃，包括主打巴斯克乳酪蛋糕、焦糖布丁泡芙及燕麥甜點等，提供消費者更多元的節慶選擇。業者觀察，連假期間民眾除採買年貨，也偏好聚餐與輕食甜點，帶動餐飲區人流。

春節企畫並延續至元宵節，館內規畫猜燈謎與撈撈樂等互動遊戲，民眾可憑活動參與兌換美食抵用券，提升家庭客層參與度。業者表示，透過節慶活動與優惠並行，盼在連假期間分散人潮、提升停留時間。

此外，業者同步推出滿額回饋方案，當日累計消費達指定門檻可兌換電子購物券，單筆消費亦有機會獲得餐點贈品及抽獎資格。業者指出，春節為年度重要消費檔期，除刺激買氣，也希望藉由藝文展演與親子活動，讓民眾在休假期間兼顧休閒與生活採購。

5F「SANRIO」限量新春福袋超值登場，下殺有感 2.7 折，日本外袋、馬年吊飾與三麗鷗。圖／業者提供
5F「SANRIO」限量新春福袋超值登場，下殺有感 2.7 折，日本外袋、馬年吊飾與三麗鷗。圖／業者提供
4F「66 CHEESECAKE」北海道輕乳酪蛋糕，嚴選北海道十勝鮮乳，口感細緻、奶香濃郁。圖／業者提供
4F「66 CHEESECAKE」北海道輕乳酪蛋糕，嚴選北海道十勝鮮乳，口感細緻、奶香濃郁。圖／業者提供

春節 元宵節 親子 巨城 鳳凰城 新竹

