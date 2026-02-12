黑漆珠寶致敬經典地標、法式牡丹浪漫傳情 Boucheron發表情人節系列

隨著西洋情人節來臨，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推薦了旗下多個系列成為情人節的珠寶單品，全系列涵蓋Vendôme Liseré、Pivoine、Quatre Radiant、Facette、Plume de Paon、Pont de Paris與Etoile de Paris，透過簡潔但具有高辨識度的設計，將情意顯化具現。

Etoile de Paris系列汲取靈感自星辰廣場（Place de l’Etoile）十二大道的放射結構，延伸出璀璨的幾何詩意；Pont de Paris系列則以詩人Guillaume Apollinaire名句「在米拉波橋下，塞納河流淌，我們的愛亦然」為靈感，演繹愛情恆久流轉的姿態，並帶來新款的全鑽鋪鑲婚戒，與既有的經典設計、單鑽戒指相互輝映。Quatre Radiant系列戒指全黃金款，以經典紋飾搭配線框呈現視覺變化，Quatre Radiant系列單鑽戒指，戒指採用黃金、白金各一半為質材，再鑲嵌單顆鑽石，雙色閃耀，Vendôme Liseré系列戒則以以白鑽鑲嵌勾勒一圈黑漆，致敬芳登廣場的經典八角輪廓。

事實上，2022年Boucheron正式啟動永續發展架構「Precious for the Future」，並發表首款可完整揭示原料來源的Étoile de Paris戒指。作品從中央主鑽、RJC監管鏈認證、以致鋪鑲鑽石皆具明確來源。此舉不僅展現高級珠寶的透明承諾，更體現品牌秉持創意方向之餘、同樣善盡社會責任。