黑漆珠寶致敬經典地標、法式牡丹浪漫傳情 Boucheron發表情人節系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron發表了Getting Closer情人節企畫，展現愛從距離、親近、互動的多重面貌。圖／Boucheron提供
Boucheron發表了Getting Closer情人節企畫，展現愛從距離、親近、互動的多重面貌。圖／Boucheron提供

隨著西洋情人節來臨，法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推薦了旗下多個系列成為情人節的珠寶單品，全系列涵蓋Vendôme Liseré、Pivoine、Quatre Radiant、Facette、Plume de Paon、Pont de Paris與Etoile de Paris，透過簡潔但具有高辨識度的設計，將情意顯化具現。

Etoile de Paris系列汲取靈感自星辰廣場（Place de l’Etoile）十二大道的放射結構，延伸出璀璨的幾何詩意；Pont de Paris系列則以詩人Guillaume Apollinaire名句「在米拉波橋下，塞納河流淌，我們的愛亦然」為靈感，演繹愛情恆久流轉的姿態，並帶來新款的全鑽鋪鑲婚戒，與既有的經典設計、單鑽戒指相互輝映。Quatre Radiant系列戒指全黃金款，以經典紋飾搭配線框呈現視覺變化，Quatre Radiant系列單鑽戒指，戒指採用黃金、白金各一半為質材，再鑲嵌單顆鑽石，雙色閃耀，Vendôme Liseré系列戒則以以白鑽鑲嵌勾勒一圈黑漆，致敬芳登廣場的經典八角輪廓。

事實上，2022年Boucheron正式啟動永續發展架構「Precious for the Future」，並發表首款可完整揭示原料來源的Étoile de Paris戒指。作品從中央主鑽、RJC監管鏈認證、以致鋪鑲鑽石皆具明確來源。此舉不僅展現高級珠寶的透明承諾，更體現品牌秉持創意方向之餘、同樣善盡社會責任。

自2024年1月起，Boucheron更將此理念推向新章，宣布單鑽婚戒系列中所有0.2至1克拉圓形切割主鑽皆具完整可追溯性。品牌同步推出互動式線上平台，提供數位版寶詩龍證書，讓每顆鑽石的旅程清晰可見；Pivoine系列亦在此時綻放新生，以牡丹為靈感的戒指與項鍊，如今化為優雅耳環，花開浪漫、芬芳傳情。

寶詩龍（Boucheron）推薦多個系列成為情人節珠寶單品，透過簡潔設計將情意顯化具現。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）推薦多個系列成為情人節珠寶單品，透過簡潔設計將情意顯化具現。圖／Boucheron提供
Pivoine系列以牡丹為靈感，將花香與富裕意念、藏入戒指耳環與項鍊等珠寶。圖／Boucheron提供
Pivoine系列以牡丹為靈感，將花香與富裕意念、藏入戒指耳環與項鍊等珠寶。圖／Boucheron提供
Quatre Radiant系列使用黃金、經典紋飾與白鑽鑲嵌，創造出多變光澤。圖／Boucheron提供
Quatre Radiant系列使用黃金、經典紋飾與白鑽鑲嵌，創造出多變光澤。圖／Boucheron提供
Boucheron新款Pivoine系列耳環，白金750、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron新款Pivoine系列耳環，白金750、鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron新款Quatre Radiant系列戒指，黃金750，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron新款Quatre Radiant系列戒指，黃金750，價格店洽。圖／Boucheron提供

