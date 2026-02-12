只有1天！侯布雄情人節饗宴登場 以海膽、魚子醬譜出法式浪漫

法文中有一種說法是「愛情是經過胃的（L'amour passe par l'estomac.）」，美食與愛情的關係的確密不可分，而法餐無疑是愛情的最佳催化劑。在國內的法餐中，多年蟬連《臺灣米其林指南》二星肯定的L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳，是許多戀人2月14日西洋情人節當晚的不二首選。

L’ATELIER de Joël Robuchon Taipei侯布雄法式餐廳今年在2月14日當天，以一套期間限定法式饗宴，採用海膽、魚子醬、龍蝦清湯凍等尊貴食材，為戀人們預留一段專屬於兩人的靜謐時光。限定套餐每人每套8,800 元+ 10%，2月14日當晚餐廳僅提供情人饗宴餐點，恕不提供單點或其他餐點服務。

套餐以「北海道海膽藏於龍蝦清湯凍覆上茴香奶油」展開序幕，透過清澈的龍蝦清湯凍率先敲開味蕾，是北海道海膽那如絲緞般柔軟的質地，在舌尖化開後，將鮮味從清亮轉為飽滿的甜美。後段加入的茴香鮮奶油巧妙地介入，留下一抹若有似無的草本清香。

接下來的「布列塔尼藍龍蝦佐Château-Chalon醬配栗子」，輕煎後的藍龍蝦緊實彈嫩，綻放飽滿甲殼鮮香。靈魂醬汁融合龍蝦高湯與黃酒，以醇厚堅果氣息昇華層次；末端藉由溫潤栗子泥柔和承接，讓海味在沉穩質地中圓潤收尾，餘韻悠長。

主菜「Rossini和牛與鴨肝與菊芋泥及黑松露」，重現了Rossini經典風味，和牛菲力以微焦外皮鎖住柔嫩肉芯，襯托輕煎鴨肝綻放的絲滑油脂。當濃郁感攀升，拌入黑松露的菊芋泥以深邃的泥土與堅果香氣沉穩介入，讓脂香在層次分明的質地中優雅遞進。