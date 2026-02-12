絕美金箔琺瑯的流光迴響 Tiffany全新Enamel表重現傳奇設計大師傑作

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新的Enamel系列腕表，首波釋出的三款限量新作，巧妙地將傳奇設計大師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）標誌性的金箔琺瑯（paillonné enamel）工藝從手環幻化為腕表，在向品牌深厚的藝術底蘊致敬的同時，更以當代的設計語言，重新定義了頂級時計的優雅之美。

金箔鑲嵌琺瑯工藝誕生於19世紀。早在1870年代，品牌便開始精研多種複雜的琺瑯技法，並在1878年巴黎世界博覽會上以精湛的藝術餐具驚艷世人。而真正將金箔琺瑯推向藝術巔峰的，莫過於20世紀最具影響力的珠寶大師之一尚史隆柏傑。他在1962年重新新喚醒了這項幾近失傳的工藝，將金箔鑲嵌於色彩鮮豔的琺瑯中創作出經典的Croisillon手環，經多次窯燒出的絢麗層次感與生命力，全球仍僅有極少數工匠能完全掌握這道繁複且耗時的製程，至今仍是收藏家夢寐以求的經典。

為能製作出華麗的Croisillon手環，琺瑯工匠需先從18K金箔或銀箔中裁切出精準形狀的薄片，鋪置於待裝飾的錶面，隨後塗覆半透明彩色琺瑯並經高溫燒製。此三道工序需反覆進行多次，方能淬鍊出理想的色澤深度與光影層次。而手環上以18K金十字繡與直線繡紋交錯排列的Croisillon十字繡圖案，靈感源自設計師出身於法國阿爾薩斯紡織世家的背景。細緻而堅韌的「X」圖案，象徵著生命中那份永恆而深厚的動人連結。

全新Enamel腕表，以36毫米的18K白金或黃金表殼為舞台，中央為固定的雪花鑲嵌鑽石圓盤，外環則以微型比例重新詮釋Croisillon琺瑯表環。Tiffany精挑細選了經典的品牌代表色Tiffany Blue®與純淨白色作為琺瑯表環的主要視覺，並點綴12枚18K黃金製成的十字繡圖案，分別對應12小時刻度；且與傳統時標不同，這12枚十字繡圖案會隨配戴者的動作自由旋轉。每一枚Tiffany Blue®外環均需經歷金箔鑲嵌琺瑯的三道嚴謹工序，包括先鋪設金箔或銀箔，塗覆琺瑯後再進行窯燒，此過程需反覆進行多達三次，方能成就理想的色澤深度與層次感。