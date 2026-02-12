MOMO一身復古日潮讓人秒回千禧年代 出自鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列

Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列全新上市，由品牌大使TWICE的日本成員MOMO (平井桃)示範演繹，帶來一系列千禧氛圍感十足的日潮美照。

鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列，命名靈感來自「DENIM」（丹寧）與義大利文中的「VITA」（生活），此系列以日本製丹寧布為核心，打造出兼具時尚感與實用性的丹寧單品。

2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，系列汲取1970年代的精神核心，音樂所承載的解放力量、無拘無束的態度，以及忠於自我的生活態度。上一季是備受矚目的亮黃，本季全新焦點色彩為櫻花粉，色調柔和卻充滿張力，交織出懷舊與新生的雙重氣息。扎染元素運用於上衣與T恤設計之中，層次流動的色彩暈染出如音樂的自由節奏。

這系列原創圖像靈感源自1969年伍德斯托克音樂節海報，經典視覺語言透過當代設計重新演繹，凝聚音樂、青春與反叛文化的能量。丹寧外套以天鵝絨領片與異材質拼接口袋形成鮮明對比。