快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

MOMO一身復古日潮讓人秒回千禧年代 出自鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列全新上市，由品牌大使TWICE日本成員MOMO (平井桃)示範演繹，帶來一系列千禧氛圍感十足的日潮美照。

鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列，命名靈感來自「DENIM」（丹寧）與義大利文中的「VITA」（生活），此系列以日本製丹寧布為核心，打造出兼具時尚感與實用性的丹寧單品。

2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，系列汲取1970年代的精神核心，音樂所承載的解放力量、無拘無束的態度，以及忠於自我的生活態度。上一季是備受矚目的亮黃，本季全新焦點色彩為櫻花粉，色調柔和卻充滿張力，交織出懷舊與新生的雙重氣息。扎染元素運用於上衣與T恤設計之中，層次流動的色彩暈染出如音樂的自由節奏。

這系列原創圖像靈感源自1969年伍德斯托克音樂節海報，經典視覺語言透過當代設計重新演繹，凝聚音樂、青春與反叛文化的能量。丹寧外套以天鵝絨領片與異材質拼接口袋形成鮮明對比。

DENIVITA日製丹寧春夏系列於Onitsuka Tiger鬼塚虎台北101旗艦店、復興SOGO日本製形象概念店及官網陸續上市發售。

MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／摘自IG：momo
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／摘自IG：momo
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，全新焦點色彩為櫻花粉。圖／摘自IG：momo
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，全新焦點色彩為櫻花粉。圖／摘自IG：momo
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO (平井桃)演繹Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧2026春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
米底藍虎爪紋MEXICO 66 PF｜1183C632-020，5,180元。圖／圖／Onitsuka Tiger提供
米底藍虎爪紋MEXICO 66 PF｜1183C632-020，5,180元。圖／圖／Onitsuka Tiger提供
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列，扎染元素運用於上衣與T恤設計之中。圖／摘自IG：momo
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列，扎染元素運用於上衣與T恤設計之中。圖／摘自IG：momo
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，全新焦點色彩為櫻花粉。圖／Onitsuka Tiger提供
DENIVITA日製丹寧2026春夏系列靈感概念來自「迷幻櫻花」，全新焦點色彩為櫻花粉。圖／Onitsuka Tiger提供

日本 TWICE 外套 台北101 SOGO

延伸閱讀

momo宣布 農曆春節出貨不打烊

貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶

Rosé一穿不得了！粉絲追逐的「Rosé同款Levi's」官網已賣光

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

相關新聞

侯布雄情人節饗宴登場 只有1天、以海膽、魚子醬譜出法式浪漫

法文中有一種說法是「愛情是經過胃的（L'amour passe par l'estomac.）」，美食與愛情的關係的確密...

絕美金箔琺瑯的流光迴響 Tiffany全新Enamel表 重現傳奇設計大師傑作

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新的Enamel系列腕表，首波釋出的三款限量新作，巧妙地將...

MOMO一身復古日潮讓人秒回千禧年代 出自鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列

Onitsuka Tiger鬼塚虎DENIVITA日製丹寧系列全新上市，由品牌大使TWICE的日本成員MOMO (平井桃...

米其林2月新入選5餐廳 高雄「田山餐館」、日料「鮨己越」強勢進榜

《米其林指南》公佈5家位於臺北、新北與高雄的2月新入選餐廳，分別是臺北的拉丁美洲料理「Fon-Cé」、新北的肉骨茶專賣店...

Djokovic硬地霸主成就傳奇 HUBLOT GOAT藍色陀飛輪限量表 強力首發

2026年澳洲網球公開賽日前圓滿落幕，Novak Djokovic拿下亞軍，但仍展現了王者風範。賽事餘熱未散，HUBLO...

杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

從社群平台延燒至實體通路的「杜拜巧克力」掀起全球甜點熱潮，以濃郁巧克力結合開心果內餡與酥脆多層次口感，成為近期話題焦點。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。