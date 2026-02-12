米其林2月新入選5餐廳 高雄「田山餐館」、日料「鮨己越」強勢進榜

《米其林指南》公佈5家位於臺北、新北與高雄的2月新入選餐廳，分別是臺北的拉丁美洲料理「Fon-Cé」、新北的肉骨茶專賣店「肉骨潘」、臺菜餐廳「開心果園」，以及高雄的日料「鮨己越」與家常臺菜餐廳「田山餐館（新興）」。

2025年夏天於臺北東區正式開幕的拉丁美洲料理「Fon-Cé」，由哥倫比亞籍新銳星廚李奧納多・豐塞卡・塞利斯（Leonardo Fonseca Celis）掌勺，刻意保留fine dining的工藝與體驗，但以較為精簡的道數、平易近人的用餐形式，邀請大家一起踏上拉丁風味旅程。米其林評審員特別推薦「鷹嘴豆甜甜圈／雞肝醬／焦糖椰奶醬」，「靈感來自當地常見的甜點布尼埃洛斯，保留傳統風味的精髓同時進行重新詮釋，帶來意想不到的味蕾變奏。」

位於新北市新店區寶安街的肉骨茶專賣店「肉骨潘」，由來自馬來西亞巴生的老闆經營，店裡只供應肉骨茶，分為湯和乾燒。米其林評審員特別推薦湯品，「湯品每日以豬骨為基底，加入藥材熬煮3小時以上，味道溫潤。以砂鍋上桌前，會與配料燒至滾燙，讓藥材香氣充分釋放。可免費續湯。喜愛味道濃郁者，則不妨選擇乾燒。」

來自新北市八里深山內的臺菜餐廳「開心果園」，所使的蔬果皆來自自家有機農場，展現臺灣農家質樸而自然的動人美味。米其林評審員特別推薦「竹薑苦茶油雞」，「取雞腿肉炸至金黃酥脆，點綴些許苦茶油，回甘滋味令人難忘。」米其林評審員同時建議在春夏之際到訪，「可以一覽田園景色。」

位於高雄鳳山區的日料「鮨己越」，以無菜單料理呈現，採用日本進口食材，菜單定期更新。米其林評審員指出，「前菜多為熟食，壽司以酸度明亮的醋飯，襯托出海鮮的鮮味，最後由玉子燒和臺灣紅韻紅茶作結，帶來圓滿的用餐體驗。」

「田山餐館（新興）」是屹立在高雄市新興區超過40年的老字號臺菜餐廳，供應各式家常臺菜。米其林評審員特別推薦「烏骨雞湯」，「用砂鍋盛載，加入中藥材和米酒熬煮至少四小時，湯水帶有膠質與香醇的藥材風味，亦可加點雞佛、鮑魚等配料。」米其林評審員同時提醒：「菜餚須提前預訂，現場僅提供少量加點選項。」

◎《臺灣米其林指南》2026年2月新入選餐廳： ．Fon-Cé：臺北市大安區敦化南路一段233巷15號2樓。電話：02-2711-0528 ．肉骨潘：新北市新店區寶安街22號。電話：02-2918-9812 ．開心果園：新北市八里區荖阡坑路6鄰69號。電話：0938-773-867 ．鮨己越：高雄市鳳山區文龍路13號。電話：07-780-2333 ．田山餐館（新興）：高雄市新興區洛陽街67號。電話：07-236-8701