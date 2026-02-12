Djokovic硬地霸主成就傳奇 HUBLOT GOAT藍色陀飛輪限量表 強力首發

2026年澳洲網球公開賽日前圓滿落幕，Novak Djokovic拿下亞軍，但仍展現了王者風範。賽事餘熱未散，HUBLOT宇舶表並發表了Big Bang陀飛輪Novak Djokovic GOAT藍色硬地版，限量表款並以高度輕量化的複雜表款，完美連結運動傳奇與高級製表。

被視為職業網球GOAT的Novak Djokovic職涯目前收穫25座大滿貫以及硬地賽事72勝的傲人紀錄。從2014年至今、HUBLOT與Novak Djokovic合作長達10年，並發表Big Bang Unico Djokovic系列，陪伴其橫掃澳網、溫網等多座大賽。2026年GOAT陀飛輪三色限量系列再度以真實的球衣與網球拍材質進入表款設計細節，也呼應了HUBLOT融合、跨界設計的品牌哲學。

新款Big Bang陀飛輪Novak Djokovic GOAT藍色硬地版採用了44mm的超輕表殼，重量僅56克。輕盈的秘訣來自於使用12件Djokovic曾親自穿戴上身的Lacoste藍色Polo衫與網球拍纖維，並融入碳纖維、石英粉末與Titaplast®聚合物，創造出獨一無二的藍色大理石迷彩視覺。

於此同時，表圈並經強化、具耐衝擊特色，同時原本表圈上的H Logo螺絲則改造模仿網球紋路，並搭配握把紋理的小牛皮表帶或橡膠表帶，皆可以One-Click系統自由切換造型。動力來源使用了MHUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，共以293個零件組成，具備72小時動力儲存，最為惟妙惟肖的更在於機芯背面使用雷射創造出網球球拍圖騰，並將發條盒改造為黃色的網球樣式，象徵為表款儲存動能、蓄勢待發。