快訊

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大全聯引進多款話題巧克力，其中包含近期全球甜點圈最受關注的杜拜巧克力。圖／大全聯提供
大全聯引進多款話題巧克力，其中包含近期全球甜點圈最受關注的杜拜巧克力。圖／大全聯提供

從社群平台燒至實體通路的「杜拜巧克力」在全球掀起甜點熱潮，以濃郁巧克力結合開心果內餡與酥脆多層次口感，成為近期話題焦點。看準情人節與春節送禮商機，即日起至2月26日大全聯推出多款人氣巧克力與特色酒香款式優惠，打造一站式甜蜜選購清單。

來自德國、擁有百年工藝的Weinrich’s維納瑞茲推出「杜拜風格開心果可可製品」，以100%德國製牛奶巧克力包裹濃郁開心果奶油內餡，加入酥脆餅乾碎，口感層次豐富。每片135元，免出國輕鬆嚐鮮。

夾心巧克力品牌Schogetten則以主打單顆分裝設計，免沾手、容易分享，「夏威夷果餅乾」融合奶油堅果香與牛奶巧克力；「布朗尼風味」結合布朗尼碎與流心焦糖；「優格草莓」酸甜清爽，冷凍後別具風味。優惠價79元，高CP值成為送禮與分享首選。

此外，風味特殊的Guinness黑啤巧克力系列適合勇於嚐鮮派，筒裝「松露造型可可製品」內含6%健力士啤酒成分，另有啤酒杯鐵盒裝、甚至直接將外型做成迷你啤酒造型的趣味新品，多元選擇滿足節慶送禮與自用需求。

歡慶全支付突破700萬會員，祭出「新春好運來，回饋馬上到」活動，即日起至2月28日止，完成活動登錄並於指定場域單筆消費滿888元，即享5%全點限量回饋，還可抽日本、韓國雙人來回機票，消費越多中獎機會越高。綁定台北富邦信用卡再加碼5%全點回饋，並可參加卡友專屬機票抽獎；結合百大品牌常態5%回饋，最高可享15%全點回饋。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自德國的Schogetten特別適合喜歡夾心巧克力的消費者，推出多種口味選擇。圖／大全聯提供
來自德國的Schogetten特別適合喜歡夾心巧克力的消費者，推出多種口味選擇。圖／大全聯提供
大全聯引進「健力士」黑啤巧克力系列，微醺風成送禮新亮點。圖／大全聯提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大全聯引進「健力士」黑啤巧克力系列，微醺風成送禮新亮點。圖／大全聯提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
健力士迷你啤酒造型可可製品，細節逼真，視覺效果與趣味度都滿分。圖／大全聯提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
健力士迷你啤酒造型可可製品，細節逼真，視覺效果與趣味度都滿分。圖／大全聯提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全支付新春單筆滿888元享5%回饋，富邦信用卡再加碼，最高15%。圖／全支付提供
全支付新春單筆滿888元享5%回饋，富邦信用卡再加碼，最高15%。圖／全支付提供

巧克力 機票 餅乾

延伸閱讀

情人節優惠開喝！ 星巴克連2天「買1送1」、超商「買花送咖啡」、85℃「蛋糕+飲品99元」再抽住宿券

2月14日情人節！「沒愛情有財運」3星座3生肖單身反而過更好

台灣也看得到 「台版富良野」北投社三層崎花海情人節前開幕

將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯

相關新聞

杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

從社群平台延燒至實體通路的「杜拜巧克力」掀起全球甜點熱潮，以濃郁巧克力結合開心果內餡與酥脆多層次口感，成為近期話題焦點。...

貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶

寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰...

劉亦菲、蔡依林、吳磊、張凌赫…寶格麗賀歲豪陣容太豪華了

農曆新年將至，義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）呈獻一系列限定新作，並攜手強大的品牌代言人家族共賀新禧，由全球品...

走春咖啡地圖！全台13家星巴克特色門市 一次盤點

走春迎春，也得停下腳步、來杯咖啡，品味當地靜雅之美。星巴克設立於各地的特色門市，也捎來迎春祝福，在別具情味的空間裡，感受...

華航迎春開饗獻餐飲新作 人氣亮點齊賀好年

2026年新春將至，華航獻上祝福滿載的機上節慶甜點，邀請來自全球各地的旅客一齊吃甜甜、迎好年，2 月 16 日至 2 月...

王品3品牌推刮刮卡大禮包 送麥片蝦、蒜蒸魚功夫菜 加價388元吃龍蝦

一起刮出新年好運，王品集團中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」熱鬧迎新春，2月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。