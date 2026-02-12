杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

從社群平台燒至實體通路的「杜拜巧克力」在全球掀起甜點熱潮，以濃郁巧克力結合開心果內餡與酥脆多層次口感，成為近期話題焦點。看準情人節與春節送禮商機，即日起至2月26日大全聯推出多款人氣巧克力與特色酒香款式優惠，打造一站式甜蜜選購清單。

來自德國、擁有百年工藝的Weinrich’s維納瑞茲推出「杜拜風格開心果可可製品」，以100%德國製牛奶巧克力包裹濃郁開心果奶油內餡，加入酥脆餅乾碎，口感層次豐富。每片135元，免出國輕鬆嚐鮮。

夾心巧克力品牌Schogetten則以主打單顆分裝設計，免沾手、容易分享，「夏威夷果餅乾」融合奶油堅果香與牛奶巧克力；「布朗尼風味」結合布朗尼碎與流心焦糖；「優格草莓」酸甜清爽，冷凍後別具風味。優惠價79元，高CP值成為送禮與分享首選。

此外，風味特殊的Guinness黑啤巧克力系列適合勇於嚐鮮派，筒裝「松露造型可可製品」內含6%健力士啤酒成分，另有啤酒杯鐵盒裝、甚至直接將外型做成迷你啤酒造型的趣味新品，多元選擇滿足節慶送禮與自用需求。

歡慶全支付突破700萬會員，祭出「新春好運來，回饋馬上到」活動，即日起至2月28日止，完成活動登錄並於指定場域單筆消費滿888元，即享5%全點限量回饋，還可抽日本、韓國雙人來回機票，消費越多中獎機會越高。綁定台北富邦信用卡再加碼5%全點回饋，並可參加卡友專屬機票抽獎；結合百大品牌常態5%回饋，最高可享15%全點回饋。