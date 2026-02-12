快訊

8旬母顧50年絕望殺子 賴總統今批示特赦：盼接住每一個需要協助的家庭

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Cheers原味氣泡水萌貓包裝網購搶先開賣。7-11、全家超商2月中下旬陸續上架。圖/泰山食品提供
Cheers原味氣泡水萌貓包裝網購搶先開賣。7-11、全家超商2月中下旬陸續上架。圖/泰山食品提供

寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰山食品也首度加入這股「萌經濟」熱潮，泰山Cheers氣泡水將原味與水蜜桃兩大人氣商品換上療癒貓系設計，購買Cheers氣泡水，還有機會得到跟自家貓主子合照的專屬Cheers氣泡水客製瓶，留下特殊紀念。

此次將兩款人氣口味，以療癒系貓咪插畫結合創意瓶身設計，兩瓶組、三瓶組都可拼出一隻完整貓咪，翻轉動動還可拼出不同的貓姿態，讓補水時刻也充滿收藏趣味。其中，原味氣泡水採用中央山脈礦物水源，帶來香檳般綿密氣泡口感，無糖無熱量、清爽無負擔；水蜜桃氣泡水則嚴選地中海沿岸水蜜桃濃縮汁，果香自然明亮，同樣搭配細緻氣泡，且不添加砂糖與代糖，兼具風味與輕盈口感。

貓奴們鎖定Cheers FB官方粉絲團可了解活動詳情。第一波自2/13起看影片有機會抽貓咪包裝氣泡水；第二波為2/22起玩濾鏡曬貓咪，就有機會將自家貓咪照片印製在Cheers原味氣泡水客製瓶身。

Cheers貓之日限定版即日起已於泰山購物網搶先開賣。momo購物網即日起至3月31日推出限時優惠，期間購買滿500元並完成登記，還可限量獲得MO幣20元回饋。此外，貓咪限定款包裝預計於2月中下旬後7-Eleven與全家便利商店陸續上架，亦同步推出Cheers原味氣泡水、3/3之前享第二件6折優惠。

Cheers水蜜桃氣泡水萌貓包裝於網購超商通路陸續上市，2月22起鎖定Cheers FB+IG官方平台，即有機會使用Cheers貓之日專屬濾鏡框拍貓咪拿專屬紀念瓶。圖/泰山食品提供
Cheers水蜜桃氣泡水萌貓包裝於網購超商通路陸續上市，2月22起鎖定Cheers FB+IG官方平台，即有機會使用Cheers貓之日專屬濾鏡框拍貓咪拿專屬紀念瓶。圖/泰山食品提供
泰山首度搶攻寵物萌經濟！因應2月22日貓之日，即日起推出Cheers萌貓包裝瓶。圖/泰山食品提供
泰山首度搶攻寵物萌經濟！因應2月22日貓之日，即日起推出Cheers萌貓包裝瓶。圖/泰山食品提供

泡水 貓咪 購物網

延伸閱讀

李英愛26年前絕美顏值曝光！「氧氣美女」超仙零濾鏡：美成這樣

寵物萌經濟 熱貓、貓店長到Cheers氣泡水限定包裝

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動 新莊泰山連通的關鍵時刻

泰山奇蹟新家園日照中心落成 侯友宜：今年力拼達130家

相關新聞

Djokovic硬地霸主成就傳奇 HUBLOT GOAT藍色陀飛輪限量表 強力首發

2026年澳洲網球公開賽日前圓滿落幕，Novak Djokovic拿下亞軍，但仍展現了王者風範。賽事餘熱未散，HUBLO...

杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

從社群平台延燒至實體通路的「杜拜巧克力」掀起全球甜點熱潮，以濃郁巧克力結合開心果內餡與酥脆多層次口感，成為近期話題焦點。...

貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶

寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰...

劉亦菲、蔡依林、吳磊、張凌赫…寶格麗賀歲豪陣容太豪華了

農曆新年將至，義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）呈獻一系列限定新作，並攜手強大的品牌代言人家族共賀新禧，由全球品...

走春咖啡地圖！全台13家星巴克特色門市 一次盤點

走春迎春，也得停下腳步、來杯咖啡，品味當地靜雅之美。星巴克設立於各地的特色門市，也捎來迎春祝福，在別具情味的空間裡，感受...

華航迎春開饗獻餐飲新作 人氣亮點齊賀好年

2026年新春將至，華航獻上祝福滿載的機上節慶甜點，邀請來自全球各地的旅客一齊吃甜甜、迎好年，2 月 16 日至 2 月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。