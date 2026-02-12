貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶

寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰山食品也首度加入這股「萌經濟」熱潮，泰山Cheers氣泡水將原味與水蜜桃兩大人氣商品換上療癒貓系設計，購買Cheers氣泡水，還有機會得到跟自家貓主子合照的專屬Cheers氣泡水客製瓶，留下特殊紀念。

此次將兩款人氣口味，以療癒系貓咪插畫結合創意瓶身設計，兩瓶組、三瓶組都可拼出一隻完整貓咪，翻轉動動還可拼出不同的貓姿態，讓補水時刻也充滿收藏趣味。其中，原味氣泡水採用中央山脈礦物水源，帶來香檳般綿密氣泡口感，無糖無熱量、清爽無負擔；水蜜桃氣泡水則嚴選地中海沿岸水蜜桃濃縮汁，果香自然明亮，同樣搭配細緻氣泡，且不添加砂糖與代糖，兼具風味與輕盈口感。

貓奴們鎖定Cheers FB官方粉絲團可了解活動詳情。第一波自2/13起看影片有機會抽貓咪包裝氣泡水；第二波為2/22起玩濾鏡曬貓咪，就有機會將自家貓咪照片印製在Cheers原味氣泡水客製瓶身。