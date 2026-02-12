貓奴們注意！熱貓、貓店長到Cheers 限定包裝限時開搶
寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰山食品也首度加入這股「萌經濟」熱潮，泰山Cheers氣泡水將原味與水蜜桃兩大人氣商品換上療癒貓系設計，購買Cheers氣泡水，還有機會得到跟自家貓主子合照的專屬Cheers氣泡水客製瓶，留下特殊紀念。
此次將兩款人氣口味，以療癒系貓咪插畫結合創意瓶身設計，兩瓶組、三瓶組都可拼出一隻完整貓咪，翻轉動動還可拼出不同的貓姿態，讓補水時刻也充滿收藏趣味。其中，原味氣泡水採用中央山脈礦物水源，帶來香檳般綿密氣泡口感，無糖無熱量、清爽無負擔；水蜜桃氣泡水則嚴選地中海沿岸水蜜桃濃縮汁，果香自然明亮，同樣搭配細緻氣泡，且不添加砂糖與代糖，兼具風味與輕盈口感。
貓奴們鎖定Cheers FB官方粉絲團可了解活動詳情。第一波自2/13起看影片有機會抽貓咪包裝氣泡水；第二波為2/22起玩濾鏡曬貓咪，就有機會將自家貓咪照片印製在Cheers原味氣泡水客製瓶身。
Cheers貓之日限定版即日起已於泰山購物網搶先開賣。momo購物網即日起至3月31日推出限時優惠，期間購買滿500元並完成登記，還可限量獲得MO幣20元回饋。此外，貓咪限定款包裝預計於2月中下旬後7-Eleven與全家便利商店陸續上架，亦同步推出Cheers原味氣泡水、3/3之前享第二件6折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。