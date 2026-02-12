十三行「13 CAFÉ」獲綠裝修黃金級 打造會呼吸咖啡廳

農曆春節將至，新北市立十三行博物館端出一份別具意義的「健康賀歲禮」─館內全新休憩品牌「13 CAFÉ」正式獲頒GD綠裝修黃金級認證，成為全臺首座主打「會呼吸」概念的考古主題咖啡廳。館方表示，盼在年節走春熱潮中，提供民眾一處兼具歷史底蘊與純淨空氣的綠色空間。

十三行博物館指出，「13 CAFÉ」前期由新北市設計中心操刀品牌識別設計，融合博物館標誌性的清水混凝土語彙與灰色幾何線條，並揉合考古文物的陶土橘與有機肌理，形塑獨特視覺風格。空間營造緊扣「文化沉積X在地永續」理念，從建材選擇到施工履歷皆嚴格控管，並經第三方驗證，最終取得綠裝修黃金級認證。

館方說明，咖啡廳牆面採用苗栗黃土與桃園紅土，混入文蛤殼與陶片，以手工鏝抹呈現如地層沉積般的紋理；活動家具則與「REWOOD湖口創生」團隊合作，運用循環修枝木再製成桌椅，將林業剩餘資源轉化為溫潤實用的設計作品。透過這些細節，打造出能自在深呼吸、同時感受歷史與土地溫度的休憩空間。

在餐飲規畫上，「13 CAFÉ」攜手「甜素 Sweet Vegan」與「里仁社會企業」，選用在地有機與友善耕作食材，推出一系列呼應館藏文物的創意蔬食料理，包括造型取材自館藏「人面陶罐」的素炒飯、寓意步步高升的「地層米漢堡」，以及象徵圓滿的「環紋玉玦披薩」；飲品則與玄米大吟釀聯名，結合新北石花凍推出「拾參‧層層泡泡飲」。館方強調，餐點全數不使用蛋奶與人工化學添加，讓長輩與過敏族群也能安心享用。

此外，館方也邀請金包里慈護宮關懷據點長者參與創作，將館藏人面陶罐元素轉化為手繪杯墊，最高齡92歲長者也共襄盛舉，為空間注入跨世代的溫暖祝福。