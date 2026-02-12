快訊

劉亦菲、蔡依林、吳磊、張凌赫…寶格麗賀歲豪陣容太豪華了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI BVLGARI系列紅玉髓與珍珠母貝手環。圖／寶格麗提供
農曆新年將至，義大利珠寶腕表品牌寶格麗（BVLGARI）呈獻一系列限定新作，並攜手強大的品牌代言人家族共賀新禧，由全球品牌代言人劉亦菲領軍，與品牌代言人蔡依林、吳磊以及新任品牌大使張凌赫齊聚，將義式珠寶的璀璨美學與東方馬年的吉祥意象完美揉合，傳遞出驍勇向前、奔放果敢的開春能量 。

身為全球品牌代言人的劉亦菲，以從容優雅的氣度詮釋Serpenti Viper系列農曆新年特別款，她巧妙疊戴紅寶石項鍊與手環，玫瑰金光澤勾勒出靈蛇迷人曲線，腕間則搭配大中華區限定的BVLGARI BVLGARI系列手環，紅玉髓與珍珠母貝的溫潤光影相互映襯，凝聚佳節的祥瑞氣息 。品牌代言人吳磊，則以馬年限定胸針點綴西裝外套，源自1970年代的經典設計，以鑲嵌圓形切割紅寶石與黑色縞瑪瑙重新演繹出駿馬奔騰的自信昂揚，象徵前程似錦的祝福 。

而流行天后蔡依林則配戴了BVLGARI BVLGARI系列大中華區限定款項鍊與耳環，躍動的紅色光采與限量版Serpenti Seduttori精鋼自動上鍊腕表的紅寶石色機刻雕花表盤相互輝映；明艷紅寶石色的Serpenti Cuoricino包則展現出奢華的節慶感。新任大使張凌赫則以Octo Roma腕表展現俐落摩登的年輕質感，混搭配戴Bvlgari Bvlgari系列大中華區限定款項鍊，開啟熠熠生輝的嶄新馬年。

BVLGARI Divas' Dream系列紅玉髓鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗新任品牌大使張凌赫2026新春佳節形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2026農曆新年特別款Serpenti Seduttori精鋼紅寶石色鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗2026新春佳節限定單品B.zero1系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2026農曆新年特別款Serpenti Viper系列玫瑰金紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人吳磊2026新春佳節形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列紅玉髓與珍珠母貝手鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗2026新春佳節限定單品Serpenti Viper系列項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列黃K金紅玉髓項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列單只黃K金紅玉髓耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人蔡依林2026新春佳節形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2026農曆新年特別款Serpenti Viper系列玫瑰金紅寶石手環。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲2026新春佳節形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2026農曆新年特別款馬年限定紅寶石、縞瑪瑙與鑽石胸針。圖／寶格麗提供
