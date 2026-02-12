走春咖啡地圖！全台13家星巴克特色門市 一次盤點

走春迎春，也得停下腳步、來杯咖啡，品味當地靜雅之美。星巴克設立於各地的特色門市，也捎來迎春祝福，在別具情味的空間裡，感受融合在地特色與傳統美學的設計，從此開啟新年好運到。

●台北：星巴克典藏DREAM PLAZA、保安門市、艋舺門市

坐落於台北信義區，去年開幕就引發高度關注的「台北」，進駐DREAM PLAZA百貨6樓及戶外空間。其中匯聚5大特色吧檯，包括首度登場的「星巴克創意調酒吧檯(Mixology Bar)」、「茶瓦納吧檯(Teavana™ Bar)」、「烘焙點心坊Bakery」，以及獨一無二的「尊榮體驗區(Siren's Lounge)」，此外，設有「咖啡體驗室(Coffee Experience Room)」，同步導入「星巴克典藏摩登吧檯(Starbucks Reserve™ Bar) 」與經典吧檯(Central Bar)打造全方位沉浸式咖啡體驗空間。店內也推出逾百項門市限定飲品與專屬商品。

迎接新春喜氣，星巴克於即日起至2月22日推出「馬歲喜臨門」接喜卡滿額活動，活動期間於星巴克門市單筆消費滿380元，即可獲得「接喜卡」乙張，可累贈。星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市另有專屬加碼回饋。

在台北地區，必走訪年味氣息濃厚的大稻埕區，加上附近香火鼎盛的廟宇也是民眾喜愛走春的景點之一，順遊至保安街口則是星巴克「保安門市」，保留原為販售鳳梨罐頭致富的大稻埕富商葉金塗古宅而成，整體為巴洛克式的建築風貌。

門市內部則以挑高的圓拱結構與紅磚縷雕圓拱窗，再配上立體浮雕及花草紋飾，優雅而具有歷史風情，在此啜飲一口咖啡，細細品嘗大稻埕的往昔時光。

同樣位於台北市內，附近以著名古剎龍山寺聞名的萬華地區，則推薦可至位於西園路一段的星巴克「艋舺門市」走走，門市建築物為台北市市定古蹟萬華林宅，於建築修復、門市設計上，融合林家古宅過往風貌。

走進門市，從大門起即完整保存老式雙開門，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭細部設計與精緻刻畫。二樓牆面的星巴克女神刺繡壁畫，則參考當時林家刺繡擺設，將萬華車站、剝皮寮等知名景點融合於壁畫中，在品味咖啡的同時，感受在地風華。

●桃園、新北：大溪公園門市、鶯歌鳳鳴門市

星巴克首次以日式和風建築，在桃園大溪老城區內打造日式咖啡廳「大溪公園門市」，門市建物為日式風格建築，呼應公園周邊綠意與大溪人文氣息，邀請旅人在門市內感受忙碌生活中暫停腳步慢慢享受時間的推移，感受別具寧靜的咖啡時光。

坐落於鳳鳴重劃區的新車道型門市「鶯歌鳳鳴門市 」，是繼「鶯歌門市」後第二間星巴克。外觀設計以「鶯歌展翅」為意象，如同羽翼般守護這片土地，獨特的傾斜屋頂，則為顧客打造一個融合藝術與咖啡香的休憩之所。

●苗栗：苑裡稻香門市

星巴克首度進駐苑裡，走進這片稻米之鄉，「苑裡稻香門市」於去年10月盛大開幕，門市伴隨田野稻香而生，並設有車道型服務（Drive-Thru）。門市外觀採用磚紅色牆面結合仿舊設計，喚起農村記憶，並融入在地農業特色，打造具代表性的空間風貌，營造「與自然共處」的慢活咖啡氛圍。

●彰化：鹿港門市

星巴克鹿港門市於去年12月以全新風貌重新開幕，以鹿港深厚的古城紋理與人文底蘊為靈感，將在地傳統「錫工藝」巧妙融入空間設計。店內以木質調性、古樸窗花線條與紅磚色系呼應鹿港老街意象，細節間展現匠師精神與文化脈動，營造兼具古韻與現代感的咖啡場域。

●雲林：北港門市

走訪雲林縣北港鎮的「北港門市」，坐落於進出北港的主要幹道-華南路(台19省道)上，呼應所在地宗教重鎮意涵，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體。從外觀延伸至室內壁面及造型格柵天花，搭配室內運用類似寺廟的古樸紅棕色調等，虔誠而莊重，展現出蘊含歷史及在地情調的風格。

●雲林：虎尾清雲門市

近期星巴克進駐布袋戲重鎮的雲林虎尾，於當地開設第一家車道型門市「虎尾清雲門市」，汲取當地布袋戲文化的薈萃，門市外觀設計融入布袋戲台仿廟宇的飛簷概念，以獨特的曲線屋頂呈現，加上整體門市以立面分割顯示出的框景效果，如同一座靜靜矗立的戲台，聚焦全球現代化與地方傳統的結合，在陽光照射下等待一齣絕佳的文化展演。

由南往北移動，位於知名信仰中心嘉義縣新港鄉的「嘉義新港門市」也是顧客喜愛走訪的特色門市之一。知名的林家老宅培桂堂，為當地「詩人良醫」林開泰於日治時期所興建的診療所及宅第，亦為雲門舞集創辦人林懷民老師的老家，融合洋式、日式及閩式的建築樣貌，反映了新港自清末至今的地方歷史記憶。

●台南：康橋門市、湖美門市、首府門市、台南文創門市

古都台南，在台南地區更有不同風格的星巴克特色門市可以順遊走訪，包括在地首間以星巴克女神外觀意象延伸打造的夢幻門市「星巴克康橋門市」，位於台南市永康區ParK* Avenue 1樓，從建築外觀的女神海灣啟發，以優雅浪漫的星巴克女神迎接晨曦的意象，流動的線條，猶如綠洲海灣般由戶外延伸至室內，帶領大家進入一段星巴克的奇幻旅程。

另也有位在台南市中西區，ZEELAND-MARK湖美廣場1樓，以璀璨華麗風格為主題的「星巴克湖美門市」，靈感來自於立面優雅的拱門，門市內天花板以層層弧形線條開展延伸，並以奢華大氣的美拉德色系妝點出高貴雋永的美感；室內則以線條簡約俐落的家具和內斂的大理石紋理，搭配整體奢華大氣的美拉德色系，打造出古典與現代的華麗邂逅，邀請每位顧客在此享受獨特的咖啡體驗。

湖美門市還導入NITRO氮氣冷萃專案，將氮氣注入慢速萃取的冷萃咖啡中，可品嘗到綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，此外，還提供精緻紅白酒、氣泡酒，及暢快的啤酒飲品，搭配新鮮的現烤麵包與餅乾，讓顧客從早到晚都能在湖美門市內感受不同情調。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

在台南地區也不能錯過星巴克首家結合鹽山白雪美景概念的「首府門市」，臨近早期知名曬鹽場之一的「鹽埕出張所」，門市設計發想自日式傳統建築，在外觀上搭建玻璃穿透帷幕，並點綴如鹽般的雪白色線條，將曬鹽場的意象襯托出白色如雪般的場景。