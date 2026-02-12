搶攻春節商機！統一時代、 DREAM PLAZA 新春檔期回饋上看20%

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA為搶攻春節商機，推出「新春賀歲」檔期於即日起至2月22日，不僅全館指定櫃位滿5,000就送500，更加碼icashPay綁定uniopen聯名卡支付滿8,000再送600、滿15,000再送500點OPENPOINT，等同消費40,000送8,000，合計回饋高達20%。

即日起至22日於統一時代百貨台北店2F夢廣場，舉辦「樂高馬上添樂 玩轉新春」闖關遊戲，如經典的「123木頭人」、「真人版大富翁」等趣味互動與您一同享樂，闖關完成贈送樂高創意紙帽，另於2F夢廣場樂高專賣店任一消費再贈「樂高迷你小馬積木組」乙份。同步推出「限定滿額贈」持2F夢廣場樂高專賣店及全館指定櫃位消費金額發票，當日累計滿3,000，即贈「樂高招財錢袋積木組」乙份，寓意新的一年「招財進寶、福氣滿滿」，數量有限，贈完為止。

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA從大年初一到初五天天有驚喜，陪你熱鬧迎新春。初一特別安排迎春精采舞獅表演，鼓聲、樂聲與歡笑聲齊聚，為新的一年拉開喜氣洋洋的序幕！2月17日(二)初一上午10:30舞獅、五戰鼓以及特技表演熱鬧登場，統一時代百貨台北店忠孝東路大門「錦旗飛揚慶馬年」、DREAM PLAZA松高路大門「金獅躍騰迎馬年」兩館同步於新年第一天喜慶迎賓。

初一當日兩館前200名到館者，將贈送奉天宮發財金與好運刮刮卡，更有機會刮中最大獎金飾5g龍鳳元寶(各館各1份)，象徵馬年財富雙全、好運帶回家。新年初二至初五，統一時代百貨台北店加碼每日前200位到館者，分別贈送福興宮金鏟子鑰匙圈、文昌筆吊飾、太平媽行李吊牌與文武財神雙面錢母。

另外，DREAM PLAZA準備了浪漫「露天電影院」，活動日每晚18:00免費入場，邀請您沉浸歡樂的電影時光！2月14日情人節專場「當男人戀愛時」、2月19日初三「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」、2月20日初四「樂透大作戰」、2月21日初五「白日夢外送王」。就在DREAM PLAZA B1小廣場，和家人、好友來場電影派對，春節更增添浪漫氛圍。

