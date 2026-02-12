王品3品牌推刮刮卡大禮包 送麥片蝦、蒜蒸魚功夫菜 加價388元吃龍蝦

一起刮出新年好運，王品集團中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」熱鬧迎新春，2月17日-3月3日過年期間推出刮刮樂活動，凡到店消費滿千，可獲得馬年刮刮卡1張，能獲得品牌贈菜大禮包，有機會大啖金絲麥片蝦、金銀蒜蒸魚等經典功夫菜。「藝奇」即日起推炙燒龍蝦佐明太子，加價購388元即可品嚐，美味又吸睛。

過年聚餐熱門選擇「莆田」、「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位已超過8成，中餐品牌整體年節訂位率7成~8成滿，還沒訂位手腳加快。2026年春節長達9天，集團也看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

馬年開桌試手氣，大年初一(2/17)一路到元宵節(3/3)，「享鴨 」、「莆田」及「丰禾」推出刮刮樂活動，活動期間到店消費滿千、現領馬年刮刮卡，獎項有總價值超過千元的贈菜大禮包。贈菜組集結「莆田」秘製沙茶海鮮煲、金絲麥片蝦、「享鴨」豪華秘製茄汁酸菜魚等多道功夫菜。讓饕客能一次嚐盡品牌功夫菜，絕對能吃得開心又滿足，和親朋好友聚餐還能吃回本。

過年博好彩頭，「藝奇」即日起至2/28推出炙燒龍蝦佐明太子，消費套餐可享優惠加購價388元，以紅豔喜慶蝦身祝福新年鴻運當頭。2/18前，到店內用2客套餐，再贈日式設計款開年紅包組一份，每份含2款紅包袋，並附贈和牛刺身招待券1張，數量有限，送完為止。