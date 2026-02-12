快訊

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

聽新聞
0:00 / 0:00

王品3品牌推刮刮卡大禮包 送麥片蝦、蒜蒸魚功夫菜 加價388元吃龍蝦

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「藝奇」即日起至2/28推出炙燒龍蝦佐明太子，消費套餐可享優惠加購價388元。王品／提供
「藝奇」即日起至2/28推出炙燒龍蝦佐明太子，消費套餐可享優惠加購價388元。王品／提供

一起刮出新年好運，王品集團中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」熱鬧迎新春，2月17日-3月3日過年期間推出刮刮樂活動，凡到店消費滿千，可獲得年刮刮卡1張，能獲得品牌贈菜大禮包，有機會大啖金絲麥片蝦、金銀蒜蒸魚等經典功夫菜。「藝奇」即日起推炙燒龍蝦佐明太子，加價購388元即可品嚐，美味又吸睛。

過年聚餐熱門選擇「莆田」、「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位已超過8成，中餐品牌整體年節訂位率7成~8成滿，還沒訂位手腳加快。2026年春節長達9天，集團也看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

馬年開桌試手氣，大年初一(2/17)一路到元宵節(3/3)，「享鴨 」、「莆田」及「丰禾」推出刮刮樂活動，活動期間到店消費滿千、現領馬年刮刮卡，獎項有總價值超過千元的贈菜大禮包。贈菜組集結「莆田」秘製沙茶海鮮煲、金絲麥片蝦、「享鴨」豪華秘製茄汁酸菜魚等多道功夫菜。讓饕客能一次嚐盡品牌功夫菜，絕對能吃得開心又滿足，和親朋好友聚餐還能吃回本。

過年博好彩頭，「藝奇」即日起至2/28推出炙燒龍蝦佐明太子，消費套餐可享優惠加購價388元，以紅豔喜慶蝦身祝福新年鴻運當頭。2/18前，到店內用2客套餐，再贈日式設計款開年紅包組一份，每份含2款紅包袋，並附贈和牛刺身招待券1張，數量有限，送完為止。

過年 活動 王品集團

延伸閱讀

遠雄廣場新春檔期滿額禮是基本款 結合在地濟德宮再送馬年開運金幣

汐止區自強里書法班揮毫 民眾索取春聯迎新年

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

故宮南院馬年新展登場 以「百駿生態」單元展開

相關新聞

華航迎春開饗獻餐飲新作 人氣亮點齊賀好年

2026年新春將至，華航獻上祝福滿載的機上節慶甜點，邀請來自全球各地的旅客一齊吃甜甜、迎好年，2 月 16 日至 2 月...

王品3品牌推刮刮卡大禮包 送麥片蝦、蒜蒸魚功夫菜 加價388元吃龍蝦

一起刮出新年好運，王品集團中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」熱鬧迎新春，2月...

麥當勞開春優惠「馬」上到！APP 連續7天放送美味好康

金馬年9天春節連假將至，外出走春、返鄉團聚需求升溫，連鎖速食龍頭麥當勞搶攻年節商機，宣布自2026年2月13日14時起至...

遠雄廣場新春檔期滿額禮是基本款 結合在地濟德宮再送馬年開運金幣

新北市汐止遠雄廣場即日起至2月22（初六），在馬年春節檔期推出「馬上幸福來」專案，除了滿額贈、會員來店禮，還有會員紅包抽...

有行旅／搭奢華列車 造訪馬丘比丘

世界各地旅人跨越萬里時差與高原，只為抵達雲端之城馬丘比丘，秘魯崎嶇地形與高海拔使許多旅人卻步，「有行旅」精選LVMH所屬...

智慧掃除神器新品齊發！掃拖機器人可越障 洗地機能高溫自清成市場新寵

年前大掃除需求升溫，各大清潔家電品牌紛紛推出新品，從洗地機、掃拖機器人到擦窗機器人全面升級，強調高效除菌、智慧避障與自動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。