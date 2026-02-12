麥當勞開春優惠「馬」上到！APP 連續7天放送美味好康

金馬年9天春節連假將至，外出走春、返鄉團聚需求升溫，連鎖速食龍頭麥當勞搶攻年節商機，宣布自2026年2月13日14時起至2月19日止，在麥當勞APP推出期間限定「好運開跑 一馬當先」刮刮樂活動，主打「天天可玩、百分之百中獎」，陪伴消費者在假期中享受超值美味。

麥當勞表示，活動期間內，APP會員每日每帳號可參加1次刮刮樂，隨機領取各式優惠券，天天都有驚喜。優惠內容橫跨早餐、午餐與點心時段，從早到晚都有高CP值選擇，讓民眾不論走春途中、朋友聚會或返鄉路上，都能輕鬆享受優惠。

早餐時段推出人氣薯餅買一送一；午餐時段購買任一超值全餐，即可免費獲得麥脆鷄腿1塊（原味或辣味）或勁辣香鷄翅2塊1份；點心時段則祭出多款商品買一送一，包括焦糖奶茶（冰）、蘋果派、大薯、麥克鷄塊（4塊）與勁辣香鷄翅（2塊）等熱門品項，選擇多元。

近年消費者使用APP領券習慣逐漸養成，透過刮刮樂互動機制不僅提升參與感，也為顧客增添年味與好運氣。麥當勞表示，相關活動辦法、兌換期限及優惠內容以APP實際顯示為準，麥當勞並保留調整活動內容之權利。