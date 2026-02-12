遠雄廣場新春檔期滿額禮是基本款 結合在地濟德宮再送馬年開運金幣

新北市汐止遠雄廣場即日起至2月22（初六），在馬年春節檔期推出「馬上幸福來」專案，除了滿額贈、會員來店禮，還有會員紅包抽抽樂活動，單筆消費滿1000元，另可獲得融合傳統文化與節慶祝福，在地濟德宮馬年造型開運金幣。

遠雄廣場今天表示，2026年春節檔期日前由MOMO親子台見面會熱鬧揭開序幕，邀請超人氣的檸檬哥哥、水晶姐姐與吉祥物齊飛熊同台演出，吸引近200位大小朋友熱情參與。現場歡樂唱跳、笑聲不斷，為接下來一連串的新春活動暖場，並正式啟動「馬上幸福來」春節專案。

「馬上幸福來」全館滿額贈活動到16日限時登場，會員在指定櫃位單日消費累計滿3000元，即可獲得300元電子抵用券。NITORI宜得利單筆滿5000元贈送500元，Tokuyo與高島等滿1萬元再贈1000元，讓民眾年節輕鬆採買放大現金效益。

2月13、14日的會員來店禮是「春意墨綠陶瓷烤盤＋100元線上優惠券」，全館憑當日累計消費滿1500元，即可兌換1組，數量有限，送完為止。

遠雄廣場說，「紅包抽抽樂」2月17日至22日在3F贈品處舉行，會員憑單筆消費滿1888元，即可參加1次紅包抽獎，滿3776元可抽兩次，以此類推，通通有獎。同時也可參加「馬上發財 限量紀念幣」活動，凡單筆消費滿1000元，即可獲得具收藏與紀念價值，在地濟德宮的馬年造型開運金幣。

遠雄廣場也多家銀行合作，2月10日至22日祭出「馬到幸福來 刷卡滿額禮」累刷回饋，獎品包括電子禮券、波波熊造型贈品、妙管家收納組等。會員還有限定「點數兌兌樂」、「好運轉轉樂」等數位活動，可用點數兌換刮刮樂或參與抽獎，最高可抽到2222點與VIP體驗券。

遠雄廣場表示，17日（大年初一）當天舉辦「馬上迎春 送福聯」特別活動，安排書法大師現場揮毫贈春聯，會員單筆滿500元即可兌換，數量有限。2月春節假期期間另規畫「馬上有趣 新春特企」系列活動，如剪紙窗花DIY（2月15日）、親子賽馬互動賽（2月21日）等，邀請大小朋友共度溫馨年假。