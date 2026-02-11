智慧掃除神器新品齊發！掃拖機器人可越障 洗地機能高溫自清成市場新寵

年前大掃除需求升溫，各大清潔家電品牌紛紛推出新品，從洗地機、掃拖機器人到擦窗機器人全面升級，強調高效除菌、智慧避障與自動集塵，幫助消費者在忙碌年節前，以更省時省力的方式完成全屋清潔。

Roborock石頭科技F25ACEPro「石沫吸」泡沫洗地機專為寵物家庭打造，搭載JetFoaming超微能量泡沫技術，可將1ml清潔液轉化為1.67億個微米級泡沫，深入分解尿漬、嘔吐物與黏著汙垢，同步去除異味。結合25,000Pa吸力與30N下壓力，輕鬆將乾濕雜質一次帶離；汙水箱內建抗菌除臭模組，搭配95°C高溫自清潔系統，可達99.99%除菌，降低發霉與氣味殘留。JawScrapers雙鯊齒0纏繞設計，有效攔截毛髮，清潔更省力。

不想動手的民眾，石頭科技Saros20「跨越奇兵」掃拖機器人主打越障突破，搭載AdaptiLift智慧升降底盤3.0，透過主輪、輔助輪與機械足三重升降結構，可跨越高達4.5+4.3公分雙層門檻，並記憶最佳越障模式，全屋清潔不中斷；遇卡亦能自動抬升脫困，如SUV般翻越障礙。升級StarSight2.0結合3DToF與AI辨識，精準避障、貼邊不纏線；36,000Pa吸力與DirTectAI偵測髒污下壓強化清潔，搭配100°C高溫自清潔基座，兼顧效率與潔淨。

Dyson也於新年前推出全新Dyson Clean+Wash Hygiene深層潔淨洗地機，主打一次推拉同步吸除碎屑並深層洗淨頑垢，解決「拖把越洗越臭」痛點。採乾濕分離與髒污回收系統，結合無向上吸力與無濾網設計，使固體與污水停留於洗地頭內，降低異味與堵塞風險，清潔後可單手傾倒不沾手。滾筒每平方公分含84,000根超細纖維與1,400根尼龍刷毛，搭配防纏繞齒梳，可處理長達35公分毛髮；高水量模式每分鐘250轉，全程以清水洗地，清潔率達99%、除菌率99.9%，底座並支援85°C熱烘乾自清潔。

伊萊克斯新推出極適家居700自動除塵掃拖機器人，主打乾吸濕拖同步進行，4段吸力搭配3段水量設定，先吸後拖一次完成地面清潔。搭載2.4L集塵袋的自動集塵塔，每次清掃後10秒內自動清空集塵盒，減少手動倒塵次數；最長140分鐘續航，並具備回充續掃功能，可於充電至80%後返回原處完成清掃，適合大坪數空間。同系列700極淨塔輕量濕拖吸塵器則強調輕巧操控與乾濕強效清潔，結合多錐氣旋分離與自動集塵設計，可依地面類型智慧調節吸力。

如果連戶外窗戶都想清乾淨，持續耕耘擦窗機器人的科沃斯，最新推出全能基站擦窗機器人WINBOT W2S OMNI，以一體式全能基站，整合電源、收納與安全設計，內建電池供電，不受插座與線長限制；完成後一鍵即可自動收線並完整收納。搭配穩定吸附與智慧清潔路徑設計，無論是落地窗、玻璃隔間或磚石平面牆面，皆可自動清潔，讓窗景保持清晰透亮。