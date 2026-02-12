聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／搭奢華列車 造訪馬丘比丘

聯合報／ 本報訊

世界各地旅人跨越萬里時差與高原，只為抵達雲端之城馬丘比丘，秘魯崎嶇地形與高海拔使許多旅人卻步，「有行旅」精選LVMH所屬的貝爾蒙集團旗下三大頂級酒店各三晚，優雅入住秘魯首都利馬、印加聖谷及世遺之城庫斯科，漸進式旅程讓旅人適應海拔變化，舒適探訪聯合國教科文組織UNESCO文化與自然雙重遺產馬丘比丘。

行程另安排搭乘「貝爾蒙安地斯探險家列車」，以世界級奢華火車穿越壯闊的安地斯山脈，從庫斯科出發，途經普諾，拜訪的的喀喀湖島嶼，最後抵達阿雷基帕，從安地斯山脈的壯闊到印加文明的深邃，這場傳奇之旅將成為旅人生命中永不褪色的記憶。

有行旅《秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車》十五天十二夜旅程，五月六日至五月二十日。報名請洽○二—八六四三三五四三，八六四三三五一七，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/8m5jws

延伸閱讀

揭露高原生態黑幕！胡歌「離奇失蹤掀謎團」楊紫化身女警追擊盜獵集團上演生死對決

末日鐘倒數85秒 科學家：核武、AI與中國對台威脅

美批准對秘魯價值15億美元擬議軍售案 助遷海軍基地

聯合國：烏克蘭2025年逾2500平民因戰爭喪命 年增31%

相關新聞

有行旅／搭奢華列車 造訪馬丘比丘

世界各地旅人跨越萬里時差與高原，只為抵達雲端之城馬丘比丘，秘魯崎嶇地形與高海拔使許多旅人卻步，「有行旅」精選LVMH所屬...

智慧掃除神器新品齊發！掃拖機器人可越障 洗地機能高溫自清成市場新寵

年前大掃除需求升溫，各大清潔家電品牌紛紛推出新品，從洗地機、掃拖機器人到擦窗機器人全面升級，強調高效除菌、智慧避障與自動...

仙女姊姊劉亦菲愛不釋手！經典雋永的LV老花包款 細節滿滿迷人巧思

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的包款之所以歷久不衰，關鍵在於其設計總能在經典輪廓中持續注入新意，從結構...

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph...

新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣...

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。