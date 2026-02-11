快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

春節最強話題！「啵比星球」重磅引進AI機器人與機器狗

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
遊客與機器狗可愛互動，成為本次活動的焦點之一。圖／海灣集團提供
遊客與機器狗可愛互動，成為本次活動的焦點之一。圖／海灣集團提供

2026年春節最吸睛的科技娛樂話題正式登場！海灣集團（3252）11日宣布，旗下亞洲最大恐龍主題親子樂園「啵比星球」，春節期間2月17日至2月22日，重磅斥資逾千萬元引進全台第一機器人AI人形機器人，打造結合「恐龍 × AI × 未來科技」的沉浸式娛樂體驗，為傳統親子樂園注入嶄新科技能量，成為中台灣春節最具話題性的打卡熱點。

「啵比星球」長期以亞洲最大恐龍森林聞名，園區內擁有上百隻會動會叫的仿真恐龍，結合迷你高爾夫、親子戲水設施、沙坑挖化石、主題劇場及多元親子互動空間，深受家庭客群喜愛。今年春節更跨界導入AI科技元素，象徵園區正式邁入「科技娛樂整合」的新階段。

「啵比星球」營運長劉佳展表示，此次引進的AI機器人與機器狗並非靜態展示，而是規劃完整定時展演與互動體驗，包括有AI人形機器人舞蹈秀、機器狗群舞演出、親子互動合照等。

透過穩定步態控制、同步群舞與高難度動作展現，AI機器人與機器狗將科技魅力轉化為娛樂亮點，讓大小朋友在歡樂氛圍中近距離接觸未來科技。

劉佳展表示：「我們希望孩子在玩樂之中自然接觸AI科技，讓人工智慧不再只是課本上的名詞，而是真正能看見、能互動的未來夥伴。這次春節，我們要讓恐龍森林與未來機械同框，創造前所未有的體驗畫面。」

春節限定展演期間，園區預期將吸引大量遊客人潮，帶動親子旅遊與科技觀光話題，成為中部地區春節檔期的重要指標性活動。

海灣集團「HiONE啵比星球」營運長劉佳展(右)、副營運長劉玟君(左)。圖／海灣集團提供
海灣集團「HiONE啵比星球」營運長劉佳展(右)、副營運長劉玟君(左)。圖／海灣集團提供
「HiONE啵比星球」打造親子歡樂的遊樂空間，並首度引進AI人形機器人。圖／海灣集團提供
「HiONE啵比星球」打造親子歡樂的遊樂空間，並首度引進AI人形機器人。圖／海灣集團提供
「HiONE啵比星球」亞洲最大寵物友善園區，提供毛小孩專屬的遊樂體驗。圖／海灣集團提供
「HiONE啵比星球」亞洲最大寵物友善園區，提供毛小孩專屬的遊樂體驗。圖／海灣集團提供

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

花蓮縣府借用市區空地 春節期間提供200格免費車位

影／佛光山春節「白馬馱經」和諧共生光雕秀 場面震撼

春節安全維護首日績效良好 警政署長張榮興到彰化縣警局頒發獎金

台電桃園區處春節專案檢查 桃機完成63處用電檢測

相關新聞

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆...

智慧掃除神器新品齊發！掃拖機器人可越障 洗地機能高溫自清成市場新寵

年前大掃除需求升溫，各大清潔家電品牌紛紛推出新品，從洗地機、掃拖機器人到擦窗機器人全面升級，強調高效除菌、智慧避障與自動...

仙女姊姊劉亦菲愛不釋手！經典雋永的LV老花包款 細節滿滿迷人巧思

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的包款之所以歷久不衰，關鍵在於其設計總能在經典輪廓中持續注入新意，從結構...

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph...

新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣...

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。