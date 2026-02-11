春節最強話題！「啵比星球」重磅引進AI機器人與機器狗

2026年春節最吸睛的科技娛樂話題正式登場！海灣集團（3252）11日宣布，旗下亞洲最大恐龍主題親子樂園「啵比星球」，春節期間2月17日至2月22日，重磅斥資逾千萬元引進全台第一機器人AI人形機器人，打造結合「恐龍 × AI × 未來科技」的沉浸式娛樂體驗，為傳統親子樂園注入嶄新科技能量，成為中台灣春節最具話題性的打卡熱點。

「啵比星球」長期以亞洲最大恐龍森林聞名，園區內擁有上百隻會動會叫的仿真恐龍，結合迷你高爾夫、親子戲水設施、沙坑挖化石、主題劇場及多元親子互動空間，深受家庭客群喜愛。今年春節更跨界導入AI科技元素，象徵園區正式邁入「科技娛樂整合」的新階段。

「啵比星球」營運長劉佳展表示，此次引進的AI機器人與機器狗並非靜態展示，而是規劃完整定時展演與互動體驗，包括有AI人形機器人舞蹈秀、機器狗群舞演出、親子互動合照等。

透過穩定步態控制、同步群舞與高難度動作展現，AI機器人與機器狗將科技魅力轉化為娛樂亮點，讓大小朋友在歡樂氛圍中近距離接觸未來科技。

劉佳展表示：「我們希望孩子在玩樂之中自然接觸AI科技，讓人工智慧不再只是課本上的名詞，而是真正能看見、能互動的未來夥伴。這次春節，我們要讓恐龍森林與未來機械同框，創造前所未有的體驗畫面。」