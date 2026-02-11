快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

聽新聞
0:00 / 0:00

仙女姊姊劉亦菲愛不釋手！經典雋永的LV老花包款 細節滿滿迷人巧思

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉亦菲手提Noé Trunk包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Noé Trunk包。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的包款之所以歷久不衰，關鍵在於其設計總能在經典輪廓中持續注入新意，從結構線條到旅行精神，介於優雅與率性之間的風格，也正好呼應劉亦菲不刻意張揚，卻總能在細節中展現品味穿搭。也因此，路易威登的經典包款便成為她日常造型中不可或缺的存在。

Alma Trunk與Noé Trunk，是劉亦菲私服穿搭中最具代表性的兩款設計。Alma包款自1992年問世以來，便以拱形輪廓與建築感線條，成為巴黎優雅的象徵，而Alma Trunk則進一步融入品牌硬箱元素，金屬護角與飾釘細節讓包款多了份剛毅氣息，輕鬆就能為牛仔褲或一件單色洋裝營造視覺亮點。Noé Trunk則源自1932年為香檳設計的經典水桶包，周年版本以Monogram Origine帆布呈現，搭配抽繩結構與紀念吊牌，在經典的設計中又展現出些許創意巧思，與劉亦菲自然不造作的氣質相得益彰。

Odyssée與Side Trunk包款都完美體現了路易威登在功能性與藝術性的雙重探索。Odyssée以品牌典藏背包為靈感，重新詮釋旅行包款的實用美學，Monogram帆布搭配抽繩與多口袋設計，讓日常收納更顯從容；Side Trunk則延續硬箱精神，以長方結構與S-lock鎖扣作為視覺焦點，經過藝術家村上隆的俏皮詮釋，在聯名版本中換上繽紛色彩。這兩款包在劉亦菲的穿搭中，既能襯托俐落造型，也能為簡約服裝增添亮點。

半月形Loop包源自Croissant經典設計，小巧貼身，兼具肩背與斜背機能，輕鬆融入城市日常，展現現代女性對風格自由的追求。身為品牌代言人的劉亦菲也親身示範體驗品牌專屬的Mon Monogram訂製服務，讓經典包款透過字母、配色與條紋的個人化選擇，展現獨一無二的性格。

Odyssée包款，MM尺寸，11萬2,000元；PM尺寸，10萬4,000元。圖／路易威登提供
Odyssée包款，MM尺寸，11萬2,000元；PM尺寸，10萬4,000元。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Loop半月型包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Loop半月型包。圖／路易威登提供
Mon Monogram個人專屬訂製系列。圖／路易威登提供
Mon Monogram個人專屬訂製系列。圖／路易威登提供
劉亦菲手提ALMA TRUNK BB包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提ALMA TRUNK BB包。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami藝術聯名合作系列Side Trunk包，16萬8,000元。圖／路易威登提供
Louis Vuitton x Murakami藝術聯名合作系列Side Trunk包，16萬8,000元。圖／路易威登提供
ALMA TRUNK BB包，11萬元。圖／路易威登提供
ALMA TRUNK BB包，11萬元。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Louis Vuitton x Murakami藝術聯名合作系列Side Trunk包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Louis Vuitton x Murakami藝術聯名合作系列Side Trunk包。圖／路易威登提供
Loop半月型包款，82,500元。圖／路易威登提供
Loop半月型包款，82,500元。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Odyssee包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Odyssee包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Noé Trunk包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提Noé Trunk包。圖／路易威登提供
劉亦菲Speedy包款，來自路易威登Mon Monogram藝術訂製服務，添上C.C縮寫及增添個人特色的徽幟。圖／路易威登提供
劉亦菲Speedy包款，來自路易威登Mon Monogram藝術訂製服務，添上C.C縮寫及增添個人特色的徽幟。圖／路易威登提供
劉亦菲手提ALMA TRUNK BB包。圖／路易威登提供
劉亦菲手提ALMA TRUNK BB包。圖／路易威登提供

設計 品牌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

劉亦菲片酬高達2.28億！神仙姐姐堅持2點卡關「罷工」2年原因曝

低調時髦當道 Longchamp春夏新包來了！從城市到旅途風格包辦

7個月海撈3500萬…明星臉 網紅致富路？

劉亦菲38歲凍齡保養祕訣公開！6招美容、飲食秘訣養出好膚質

相關新聞

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆...

仙女姊姊劉亦菲愛不釋手！經典雋永的LV老花包款 細節滿滿迷人巧思

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的包款之所以歷久不衰，關鍵在於其設計總能在經典輪廓中持續注入新意，從結構...

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph...

新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣...

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不...

GUCCI新作Borsetto包款率性登場 馬銜鍊符碼演繹當代走跳新態度

GUCCI推出全新Borsetto包款，以既輕盈又強勢的語言重構經典。在創意總監Demna發表實體大秀之前，品牌率先揭曉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。