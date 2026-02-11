星宇航空二度與白沙屯媽祖進香同行 升級進香公益服務

超過百年歷史的苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」，今年將於國曆4月12日子時出發、4月20日回宮，全程8天7夜。白沙屯媽祖進香每年吸引數十萬香燈腳徒步近400公里，是台版朝聖之路，也象徵台灣人團結、堅毅與彼此扶持的精神，星宇航空將延續去年熱潮，再度推出白沙屯媽祖聯名商品，並同步升級公益服務規模。

星宇航空表示，去年引發熱烈迴響的星宇航空X白沙屯拱天宮跨界合作，今年再度與神同行、全面升級。此次二度攜手苗栗白沙屯拱天宮，參與年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，將再次透過聯名商品、公益行動與文化體驗，將台灣最具代表性的在地文化推向國際舞台。

繼去年合作後，星宇航空今年仍會在進香期間持續提供公益結緣服務，除了於現場準備結緣物資外，今年的「累了請上車」公益巴士服務全面升級，除原有大型公益中巴外，特別新增兩台小型公益接駁車，車身彩繪以「粉紅超跑」概念繪上精緻的媽祖、千里眼及順風耳，讓行動疲憊的香燈腳隨時短上車短暫休息，補充體力再出發。

星宇航空指出，今年聯名商品除廣受好評的帆布袋與背心套組外，更首度加入全新設計的「白沙屯媽祖聯名袖套」，讓傳統文化與時尚機能並行。袖套融入星宇航空STAR與白沙屯媽祖象徵精神的「勇」字融合之經典意象，不僅是進香旅程中的實用配件，也成為日常生活中隨身攜帶的祝福象徵。