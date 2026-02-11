快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
名模吉吉哈蒂德 (Gigi Hadid) 展現的兩套造型詮釋了Ralph Lauren 2026秋季女裝主題：女性的力量與浪漫共存。圖／Ralph Lauren提供
名模吉吉哈蒂德 (Gigi Hadid) 展現的兩套造型詮釋了Ralph Lauren 2026秋季女裝主題：女性的力量與浪漫共存。圖／Ralph Lauren提供

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph Lauren用大膽狂野的設計重新定義女性對冒險的熱情，吸引了時尚界人士以及安海瑟薇 (Anne Hathaway)、歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)、品牌好友Krystal鄭秀晶、演員金度延、港星陳慧琳與葉童等人齊聚看秀。

設計師Ralph Lauren說「我熱愛時尚帶來的冒險感。我的2026秋季女裝系列靈感源自於一種叛逆的精神，以及女性以自我的方式演繹服裝、訴說自身故事時所展現的自信」。

今年秋季，Ralph Lauren透過精湛的剪裁、復古的氛圍、束腹設計、金屬鏈甲以及搶眼的墊肩設計，在「柔美與力量」之間展開對話。濃郁的大地色調點綴著豐富的金屬刺繡，散發出優雅的共鳴，同時保有年輕氣息。

名模吉吉哈蒂德 (Gigi Hadid) 展現的兩套造型詮釋了本季主題：開場是粗花呢束身背心和修身半裙，壓軸則是棕色絲絨露背禮服，袖子裝飾著以飄逸金屬網眼編織。展現了本季系列整體的雙重風格：女性的力量與浪漫共存。

精緻的西裝剪裁與性感曲線同時存在，慵懶修長的廓形有著主導地位，透過鮮明的腰帶勾勒身型。長褲設計呈現兩極化的美感，從極致合身到寬鬆的褶皺或圓筒廓形都有，展現女性的多變樣貌。

秋冬女裝系列運用超過五十種材質，包括粗花呢、天鵝絨、提花與多種皮革剪絨，創造出視覺深度。同時展現了驚艷的材質轉換工藝，例如將粗獷的粗花呢以感性的羊絨針織重新詮釋，或是讓花卉刺繡毛衣與絲綢提花長褲大膽碰撞。

外衣系列也是本季焦點，包含精準剪裁的雙排釦窗格紋羊毛大衣、質感獨特的皮革長大衣，以及一系列展現隨性慵懶的夾克。

Ralph Lauren在紐約發表了2026秋季女裝系列。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren在紐約發表了2026秋季女裝系列。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列，濃郁的大地色為主色調，優雅同時保有年輕氣息。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列，濃郁的大地色為主色調，優雅同時保有年輕氣息。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列，精緻的西裝剪裁與性感曲線同時存在，皮革長大衣帶出慵懶修長的線條。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列，精緻的西裝剪裁與性感曲線同時存在，皮革長大衣帶出慵懶修長的線條。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列運用超過五十種材質，創造出視覺深度。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2026秋季女裝系列運用超過五十種材質，創造出視覺深度。圖／Ralph Lauren提供
歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供
歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供
品牌好友Krystal鄭秀晶出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供
品牌好友Krystal鄭秀晶出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供
陳慧琳、葉童、Krystal、娜然（左起）出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供
陳慧琳、葉童、Krystal、娜然（左起）出席Ralph Lauren 2026秋季女裝發表。圖／Ralph Lauren提供

設計師 紐約
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

FTIsland李洪基自爆怪癖 還被隊友公認脾氣最差

男扮女裝按摩師露臀遭控性騷 嘉義地院判免賠：姿勢變換非故意

影后珍妮佛康納利與傑瑞米艾倫懷特擔綱 LV新形象展現旅行多重面向

相關新聞

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆...

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph...

新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣...

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不...

GUCCI新作Borsetto包款率性登場 馬銜鍊符碼演繹當代走跳新態度

GUCCI推出全新Borsetto包款，以既輕盈又強勢的語言重構經典。在創意總監Demna發表實體大秀之前，品牌率先揭曉...

ECCO × White Mountaineering首推戶外配件 TNF × CDG的黑色美學

丹麥鞋履ECCO攜手日本戶外品牌White Mountaineering發表第四度合作，ECCO × White Mou...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。