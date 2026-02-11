力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph Lauren用大膽狂野的設計重新定義女性對冒險的熱情，吸引了時尚界人士以及安海瑟薇 (Anne Hathaway)、歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)、品牌好友Krystal鄭秀晶、演員金度延、港星陳慧琳與葉童等人齊聚看秀。

設計師Ralph Lauren說「我熱愛時尚帶來的冒險感。我的2026秋季女裝系列靈感源自於一種叛逆的精神，以及女性以自我的方式演繹服裝、訴說自身故事時所展現的自信」。

今年秋季，Ralph Lauren透過精湛的剪裁、復古的氛圍、束腹設計、金屬鏈甲以及搶眼的墊肩設計，在「柔美與力量」之間展開對話。濃郁的大地色調點綴著豐富的金屬刺繡，散發出優雅的共鳴，同時保有年輕氣息。

名模吉吉哈蒂德 (Gigi Hadid) 展現的兩套造型詮釋了本季主題：開場是粗花呢束身背心和修身半裙，壓軸則是棕色絲絨露背禮服，袖子裝飾著以飄逸金屬網眼編織。展現了本季系列整體的雙重風格：女性的力量與浪漫共存。

精緻的西裝剪裁與性感曲線同時存在，慵懶修長的廓形有著主導地位，透過鮮明的腰帶勾勒身型。長褲設計呈現兩極化的美感，從極致合身到寬鬆的褶皺或圓筒廓形都有，展現女性的多變樣貌。

秋冬女裝系列運用超過五十種材質，包括粗花呢、天鵝絨、提花與多種皮革剪絨，創造出視覺深度。同時展現了驚艷的材質轉換工藝，例如將粗獷的粗花呢以感性的羊絨針織重新詮釋，或是讓花卉刺繡毛衣與絲綢提花長褲大膽碰撞。

外衣系列也是本季焦點，包含精準剪裁的雙排釦窗格紋羊毛大衣、質感獨特的皮革長大衣，以及一系列展現隨性慵懶的夾克。