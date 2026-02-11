快訊

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
春節連假開工少不了咖啡提神，全家便利商店推薦Let’s Café美好分享壺（售價280元），即日起至3月31日使用「全家」FamiNow外送自取，搭配買1送1優惠，共24小杯經典美式（每杯8盎司）等於一杯不到12元；2月24日前會員結帳單筆滿149元更享免運。圖／全家便利商店提供
今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不僅限時買1杯送1杯，透過「全家」APP FamiNow功能下單Let’s Café美好分享壺即享「買1壺送1壺」專屬優惠，可到店自取也可免運外送。開工迎財神，2月23日至3月3日於「全家」消費單筆滿200元有機會將10萬黃金、股票禮品卡帶回家；還有韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣。

年後開工少不了咖啡提神，「全家」推薦Let’s Café美好分享壺（售價280元），即日起至3月31日使用「全家」FamiNow外送自取，搭配買1送1優惠，共24小杯經典美式（每杯8盎司）等於一杯不到12元，更有專屬保溫設計，適合開工拜拜、辦公室團體分享或多人會議，2月24日前會員結帳單筆滿149元更享免運。

即日起至3月31日至「全家」APP首頁點選「FamiNow外送自取」，依序選擇取貨／送貨店舖、商品「美好分享壺」、商品優惠「同商品1送1（FamiNow限定）」，加入購物車並設定取貨時間後，結帳即會自動帶入優惠。

2月22日至2月23日「全家」會員APP「隨買跨店取」快閃限定優惠，專屬商品包含Let’s Café大杯特濃經典美式2杯65元、大杯特濃經典拿鐵2杯75元、大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元（冰熱不限，每會員限購2組，兌換期限至3月31日）。 2月22日至2月23日會員於全台實體「全家」店舖購買Let’s Café大杯特濃美式、特大杯經典美式、大杯單品美式，也可享同品項買1送1（冰熱不限，不可寄杯）。

響應「世界地瓜日」，2月22日至2月23日「全家」會員APP「隨買跨店取」夯番薯10入300元，限量2萬組，售完為止（每會員限購2組，兌換期限至5月31日）。

另推薦日韓風味小點，為年後開工充電注入好心情。「蟹味可樂餅風炸飯糰」（售價42元）新上市，日式洋食的溫柔滋味必嘗。開工日甜點胃留給韓國爆紅的「杜拜可可Q餅」（2月18日上市），巧克力棉花糖包裹濃郁開心果醬與酥脆卡達伊夫麵絲，單件169元、2月18日至3月31日活動期間可享2件269元。另有適合闔家大小共享的「焦糖奶油爆餡餐包」（售價39元，2月18日上市）、「濃韻抹茶Q堤」（售價39元，2月25日上市）。

此外，2月23日至3月3日會員於全台「全家」店舖購買指定商品單筆滿200元，即可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會將10萬元馬年造型黃金（共2名）或10萬永豐金證券股票禮品卡（共1名）帶回家。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

