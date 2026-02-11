新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣別錯過這一波！

德誼數位推出「馬力全開袋袋有Horse」新春福袋，每組售價999元，限量1,500組。即日起於德誼數位網路門市、遠傳心生活（遠傳friDay購物）及Yahoo購物中心搶先開賣，2月14日起於全台實體門市販售，每人限購1組，售完為止。

福袋內含質感紅包袋、3至4項精選3C配件與「刮開有Horse」刮刮卡1張，隨機商品總價值超過3,300元，包含Zikko三合一無線充電座、UNIQ磁吸行動電源、MONOCOZZI磁吸皮革卡套等實用配件。刮刮卡最大獎為價值71,800元的iPhone 17 Pro Max 512GB與iPad Air M3 128GB「Apple果粉最愛組合」1元加購資格，另有飯店住宿券、星宇航空機票及多款Apple穿戴裝置等好禮。

今年並攜手阿原YUAN、全鋒T-Life等在地品牌，隨袋加贈11張涵蓋食衣住行育樂的生活優惠券，邀請消費者支持本土產業，為新年帶來全新升級的生活體驗。

STUDIO A則於新年期間推出「2026馬躍新春・好運奔來」抽獎活動，2月14日至2月22日於全台STUDIO A、Straight A門市登場，單筆消費滿6,666元，即可現場抽獎1次，獎項超過6,000項、總價值達100萬元，主打百分百中獎。最大獎為iPhone Air 256GB共8名，另有AirPods 4、Bose藍牙揚聲器及多款Apple周邊與生活好禮。活動限完成會員LINE綁定者參加。

門市同步祭出新春購機優惠，2月15日至3月7日購買MacBook全系列贈鍵盤膜、電腦包與螢幕保護貼，贈品總價值最高約3,110元，並提供加購延長保固享主機9.5折方案。指定門市刷中信LINE Pay卡滿12,000元另享2%LINE POINTS回饋。