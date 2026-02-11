GUCCI新作Borsetto包款率性登場 馬銜鍊符碼演繹當代走跳新態度

GUCCI推出全新Borsetto包款，以既輕盈又強勢的語言重構經典。在創意總監Demna發表實體大秀之前，品牌率先揭曉這一新作，宛如預示未來風格走向的序曲。Borsetto的設計一眼可辨，其外型線條簡潔俐落，呼應Demna擅長的率性結構語彙。整體造型在休閒與高雅間找到完美平衡，透過柔軟輪廓所帶來的愜意放鬆，以及金屬細節的光澤對比，形成近乎建築量體的義式張力。

「Borsetto」一詞本身亦蘊藏創意語境，名稱融合代表「包款」的義大利文borsa以及象徵「馬銜鍊」的morsetto，既呼應品牌對馬術文化的傳承，也體現GUCCI擅長以語言構築風格的巧思。morsetto自品牌創辦人Guccio Gucci時期即為核心意象之一。這位曾於倫敦Savoy飯店任職的創辦人，深受歐洲上流社會馬術生活啟發，遂將馬具與皮革工藝結合為設計源泉。由此，morsetto不僅象徵力量與速度，更代表優雅的克制與結構之美，以此衍生出一系列經典作品，從皮帶、樂福鞋、手環、馬銜鍊鏈條飾帶、至包款開合扣環，皆以這一符號為視覺銜接，更讓每一次運用都成為對品牌風格基石的再詮釋。

來到今日的Borsetto包款，GUCCI以回望經典、擁抱未來的姿態，讓馬銜鍊在新作中煥發摩登氣韻。它承載了歷史，同時具現了一種語意強烈的符碼，力量優雅與克己復禮融於一身，亦呼應品牌的性別流動美學。全新GUCCI Borsetto包款將率先發表中、小兩種尺寸，其中修長提把與可拆式肩背帶設計，滿足不同造型需求，也讓都市生活的配戴體驗更為自在。