快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

GUCCI新作Borsetto包款率性登場 馬銜鍊符碼演繹當代走跳新態度

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI推出全新Borsetto包款，整體造型在休閒與高雅間找到完美平衡，透過柔軟輪廓所帶來的愜意放鬆，以及金屬細節的光澤對比，形成近乎建築量體的義式張力。圖／GUCCI提供
GUCCI推出全新Borsetto包款，整體造型在休閒與高雅間找到完美平衡，透過柔軟輪廓所帶來的愜意放鬆，以及金屬細節的光澤對比，形成近乎建築量體的義式張力。圖／GUCCI提供

GUCCI推出全新Borsetto包款，以既輕盈又強勢的語言重構經典。在創意總監Demna發表實體大秀之前，品牌率先揭曉這一新作，宛如預示未來風格走向的序曲。Borsetto的設計一眼可辨，其外型線條簡潔俐落，呼應Demna擅長的率性結構語彙。整體造型在休閒與高雅間找到完美平衡，透過柔軟輪廓所帶來的愜意放鬆，以及金屬細節的光澤對比，形成近乎建築量體的義式張力。

「Borsetto」一詞本身亦蘊藏創意語境，名稱融合代表「包款」的義大利文borsa以及象徵「銜鍊」的morsetto，既呼應品牌對馬術文化的傳承，也體現GUCCI擅長以語言構築風格的巧思。morsetto自品牌創辦人Guccio Gucci時期即為核心意象之一。這位曾於倫敦Savoy飯店任職的創辦人，深受歐洲上流社會馬術生活啟發，遂將馬具與皮革工藝結合為設計源泉。由此，morsetto不僅象徵力量與速度，更代表優雅的克制與結構之美，以此衍生出一系列經典作品，從皮帶、樂福鞋、手環、馬銜鍊鏈條飾帶、至包款開合扣環，皆以這一符號為視覺銜接，更讓每一次運用都成為對品牌風格基石的再詮釋。

來到今日的Borsetto包款，GUCCI以回望經典、擁抱未來的姿態，讓馬銜鍊在新作中煥發摩登氣韻。它承載了歷史，同時具現了一種語意強烈的符碼，力量優雅與克己復禮融於一身，亦呼應品牌的性別流動美學。全新GUCCI Borsetto包款將率先發表中、小兩種尺寸，其中修長提把與可拆式肩背帶設計，滿足不同造型需求，也讓都市生活的配戴體驗更為自在。

材質與配色方面延續了GUCCI對質感的精準掌握，從深棕色麂皮、柔軟黑色皮革以致沙色與深棕色GG Monogram帆布，各自呈現悠遊於復古與現代間的優渥身段；尤其morsetto金屬扣環置於包身中央，彷彿將品牌近百年的馬術優雅凝縮一瞬，也傳統也當代、共構出屬於當代2026的GUCCI走跳新語彙。

Borsetto深棕色麂皮小型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供
Borsetto深棕色麂皮小型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供
長提把附肩帶的全新GUCCI Borsetto包款，呈現力量、優雅與野性的總和。圖／GUCCI提供
長提把附肩帶的全新GUCCI Borsetto包款，呈現力量、優雅與野性的總和。圖／GUCCI提供
義大利模特兒Vittoria Ceretti以Borsetto包款出席米蘭冬季奧運開幕式。圖／GUCCI提供
義大利模特兒Vittoria Ceretti以Borsetto包款出席米蘭冬季奧運開幕式。圖／GUCCI提供
全新GUCCI Borsetto包款將率先發表中、小兩種尺寸滿足不同造型需求。圖／GUCCI提供
全新GUCCI Borsetto包款將率先發表中、小兩種尺寸滿足不同造型需求。圖／GUCCI提供
Borsetto GG帆布中型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供
Borsetto GG帆布中型款，10萬5,800元。圖／GUCCI提供

品牌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬背上的柔情：馬術治療陪伴身心障礙兒童踏上成長之路

沒有招牌的台南包子店！ 只賣三樣眷村味「包子、花捲、饅頭」 冬粉肉包還只要17塊

頑童唱一半！瘦子無預警懺悔吐心聲 暴走內幕曝光

倪妮、宋威龍入鏡GUCCI形象廣告《The Gathering》暢聚有姿態

相關新聞

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆...

力量與浪漫共存 Ralph Lauren 2026秋季女裝玩轉剛柔魅力

在2026年秋冬系列紐約時裝周正式登場前夕，Ralph Lauren在紐約的發表了2026秋季女裝系列，這一季Ralph...

新春拚手氣！德誼數位福袋刮果粉最愛組合 STUDIO A滿額抽iPhone Air

迎接金馬年，3C通路搶攻年節商機，推出福袋、滿額抽獎與購機優惠，從熱門Apple新品到旅遊好禮一次到位，年前換機、試手氣...

「全家」春節連假開工優惠曝光！韓國爆紅「杜拜可可Q餅」超商獨家開賣

今年春節連假長達9天，為了讓大家甩開年後開工的鬱結心情，全家便利商店推出超商最強醒腦優惠，Let’s Café指定咖啡不...

GUCCI新作Borsetto包款率性登場 馬銜鍊符碼演繹當代走跳新態度

GUCCI推出全新Borsetto包款，以既輕盈又強勢的語言重構經典。在創意總監Demna發表實體大秀之前，品牌率先揭曉...

ECCO × White Mountaineering首推戶外配件 TNF × CDG的黑色美學

丹麥鞋履ECCO攜手日本戶外品牌White Mountaineering發表第四度合作，ECCO × White Mou...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。