春節旅遊購物潮啟動 電商行動電源搜尋購買量暴增

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

瞄準2026年連續九天春節連假出遊商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物指出，今年年假長，消費者旅遊購物現象呈現「長程收納、輕耐用實際、舒適旅程、不斷電補給」四大採買特徵，民眾更傾向透過高品質裝備提升旅途舒適度。

統計顯示，消費者在出遊前對於「空間效能」與「配件機能」的重視度提升，旅行用品近一周(2月2日-8日)銷量較上個月增達五成，帶動銷量成長；電力續航是出遊必備關鍵，行動電源類別在近期(2月1日-8日)銷售量周成長145%。電商因應採買需求，PChome 24h購物祭出「春節不打烊」購物專區，主打快速物流的北北桃地區「PChome 超速配」的晚上下單、一早取貨服務，春節照常出貨。

PChome 24h購物發現，因出國旺季民眾需求提升，大容量行李箱成為今年採買的核心指標；旅行用品方面，消費者追求隨身便利性與旅行安全性，包括不易割破的防割布料及防割背帶、旅行用頸枕都相當熱賣。

手機高度取代一切的生活型態需求增加，電力備援能力成為外出旅遊的必備單品。PChome 24h購物統計，「行動電源」類別近一周售量較上周大幅成長145%，擁有安全充電防護機制、具備大容量且支援多孔快充的產品能符合民航局登機規範且能同步支援手機、Apple Watch等多裝置充電，銷量看好。

網購 行動電源
