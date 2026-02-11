影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

一名網友在Threads發文爆料，在楠梓門市購買原味蛋撻內餡包藏一顆電池，本來整盒微波加熱才食用，直呼「想想都後怕」，脆文短時間突破百萬點閱，引發熱議，不少網友質疑「電池哪來的？」高市衛生局今天派員稽查，發現一名員工製作蛋撻過程，計時器不慎掉落，電池彈入蛋塔，依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰，並移送檢調。

從曝光影片可見，蛋撻底部夾藏整顆電池，貼文隨即引發熱議，自稱前員工網友留言指出，內場製作流程為冷凍塔皮完整包裝、員工現場倒入蛋液後送進烤箱，烘烤溫度逾200度、時間約15分鐘，過程中器具不會出現電池，質疑「電池還那麼完整？」可能有造假空間。

也有網友持不同看法，認為電池看起來包覆完整、不像硬塞進去，比對盒內尚未食用的蛋撻，發現該顆內餡較為飽滿，認為不像刻意造假；也有人直言「這種爭議這麼大，誰會拿電池來造假？」事件正反意見交鋒，引發討論。

衛生局今天派員前往該連鎖速食業分店進行查察，稽查人員現場檢視產品原料，未再發現異物，業者也表示先前並未接獲消費者正式申訴。

進一步調閱作業區監視畫面，發現一名員工於製作蛋撻期間，作業用計時器不慎掉落至尚未烘烤的蛋撻盤內，導致電池彈入其中。

衛生局指出，業者已坦承此為作業流程疏失，外來異物於製作過程中誤入產品，且員工未依標準作業程序將該批蛋撻丟棄，才會讓問題產品流入消費端。衛生局強調，此案已涉及食品異物污染，將依食品安全衛生管理法第15條第1項第3款，並依第44條及第49條規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰，並移送檢調單位進一步釐清相關責任。