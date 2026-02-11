ECCO × White Mountaineering首推戶外配件 TNF × CDG的黑色美學

丹麥鞋履ECCO攜手日本戶外品牌White Mountaineering發表第四度合作，ECCO × White Mountaineering 2026春夏系列登場，雙方合作以來首度開發配件系列，讓戶外機能感延伸至日常細節。The North Face與COMME des GARÇONS攜手推出2026春夏限量聯名系列，重新定義機能服飾的美學表現。

ECCO × White Mountaineering 2026春夏系列

本季強調「從頭到腳」的造型體系，打造涵蓋服裝、鞋履與配件的穿搭提案。服裝品項適合早春至春夏多變氣候，應對通勤、都市運動與戶外活動等多元穿著場景，整體配色以薄霧粉、奶油綠、抹茶綠、天空藍、砂礫灰等溫柔低飽和色系為主，並首度推出登山帽、棒球帽與雙肩包等戶外實用單品。

ECCO × White Mountaineering 2026春夏系列，以溫柔低飽和色系為主要色調。圖／ECCO提供

多款服飾選用防風、防潑水、防曬等機能布料，並融入可調式抽繩、多口袋配置與隱形拉鍊等細節設計，提升實用性與穿著舒適度，也讓造型更具彈性。首度推出的配件包括，「可拆卸多用雙肩包」內裡大容量收納空間，包含一個加厚緩衝的筆電夾層，可輕鬆收納筆電、平板等電子裝置，外層採用防潑水材質。「戶外登山帽」搭配可調節防風繩，可翻摺帽沿設計讓造型呈現更具變化性；「輕量透氣棒球帽」營造低調復古的輪廓感，展現機能與造型兼具的現代戶外風格。

ECCO × White Mountaineering 聯名系列於4家指定店櫃上市，包含SOGO忠孝館、南東門市、新光三越信義A8以及台南新光三越西門新天地。ECCO同步推出新春優惠，即日起至3月1日期間，於全台直營門市及百貨專櫃購買正價鞋履或包款，單筆即可享現折300元優惠；正價服飾享9折。

ECCO × White Mountaineering 2026春夏系列，並首度推出登山帽、棒球帽與雙肩包等戶外實用配件。圖／ECCO提供

The North Face x COMME des GARÇONS 2026春夏限量聯名系列

延續COMME des GARÇONS一貫的設計語言，注入The North Face的戶外科技基因，透過解構手法重塑經典單品。共有8款單品，包含防風教練外套、連帽上衣、圓領衛衣、休閒長褲、托特包、 ICON短袖T恤，以及印有刺繡聯名標識的毛帽與鴨舌帽。聯名系列以彰顯經典的「宇宙黑」作為基底色，結合落肩寬鬆的版型輪廓、能因應春夏氣候變化的機能科技材質，以及細節中的聯名Logo。

The North Face x COMME des GARÇONS 2026春夏限量聯名系列，於The North Face台北 101門市限量販售。圖／摘自IG：thenorthface_ue

主打商品「防風教練外套」搭載WINDWALL防風科技與DWR防潑水處理，就算梅雨季也能一派從容。寬鬆落肩剪裁的「連帽長袖上衣」與「圓領衛衣」，透過材質碰撞與版型剪裁展現細節魅力，並以絲印或刺繡醒目Logo致敬本次合作，為戶外探索者帶來更多穿著可能。