祖母綠、翡翠、孔雀石... 蕭邦以滿園綠光迎接春天 第三代月相表登場

迎接即將到來的春天，瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列綠色調的珠寶與腕表作品，以瑞士高級製表工藝融合精湛珠寶美學，於腕間與指間綻放春日綠意的璀璨詩意。

L’Heure du Diamant是蕭邦珠寶表的歧見之作，以獨門的皇冠式鑲嵌技術將鑽石環繞在彩色應寶石製作的表盤周圍，最大程度呈現鑽石璀璨光采、與表盤相互呼應。The Precious Hours珍藏套裝12枚腕表中的一款，便採用珍貴的翡翠作為表盤，搭配綠色皮革表帶，搭載蕭邦手上鍊機芯，兼顧美感與製表技藝；另一款設計則採用具有獨特紋路的孔雀石作為表盤，環繞多圈美鑽，勾勒如花冠般耀眼的光芒。系列高級珠寶項鍊與耳環亦以標誌的鑲嵌技術呈現鑽石的流光溢彩，襯托梨形切割祖母綠主石精緻高雅。

首創獨門滑動鑽石的的Happy Diamonds，動物造型幸運珠寶推出象徵豐饒富足的青蛙設計，以孔雀石雕琢出輕盈躍動的姿態，散發奇幻的童趣色彩；Happy Diamonds腕表則以18K白金圍繞細緻溫潤的珍珠母貝表盤，表圈內外均鑲嵌色調一致的祖母綠寶石，讓鑽8顆鑽石與7顆祖母綠能自在地在錶盤上旋轉跳舞；更為休閒動感的Happy Sport腕表，則推出精鋼與玫瑰金雙材質的綠色款，5顆滑動鑽石在綠色表盤上自由舞動，是正裝休閒的百搭首選。

同時蕭邦也迎來第三代的L.U.C Lunar One月相腕表。這款集萬年曆與天文月相顯示於一身的旗艦時計最初誕生於2005年，並曾於2012年時推出過較大尺寸的鉑金版本，至今仍是同類型腕表中唯一配備軌道式精密月相顯示的作品。經瑞士官方天文台認證的L.U.C 96.13.L型萬年曆機芯配備軌道式月相，顯示日期、星期、月份和閏年，另設額外的24小時刻度。月相小秒針旋轉時會呈現北半球的北斗七星和南半球的南十字星天空，122年才需調教一次。