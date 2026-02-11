快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

「再睡5分鐘」奶茶第二杯半價 「先喝道」第二杯10元、免費喝1年

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「先喝道」推出全新「馬年限定杯款」，並推出情人節限定優惠。圖／先喝道提供
「先喝道」推出全新「馬年限定杯款」，並推出情人節限定優惠。圖／先喝道提供

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小咖與布朗前往全台門市作為駐點小店長，輪流於不同門市進行為期3天的限時駐點活動。駐點期間消費者於活動門市拍下指定陳設，完成打卡任務，即可享「買1送1」、「第二杯半價」等不同優惠。

繼今年1月進行品牌升級後，再睡5分鐘於2月23日起至3月13日期間，推出期間限定優惠，活動期間凡購買「日日喝奶茶」濃茶風味系列飲品任2杯，即可享第2杯半價優惠。3月14日至3月27日，凡購買「5分鐘特調」系列指定飲品任一杯，即可獲得「療癒限定刮刮卡」，有機會獲得買1送1、第二杯半價等不同優惠。

連鎖手搖飲品牌「先喝道」迎接新年，推出全新「馬年限定杯款」，以歐式旋轉木馬為靈感，將節慶的歡樂氛圍與童話意象融為一體，象徵「好運轉動、馬到成功、富貴連年」。同時呼應情人節到來，2月13日當天，凡至全台門市購買指定玫瑰系列飲品，即可享有「同品項第二杯10元」優惠。其中包括「玫瑰水」、「英式玫瑰拿鐵」等推薦品項均可適用。

自2月15日起至農曆春節期間，先喝道並推出「365 杯好茶抽獎活動」。凡完成社群指定任務即可參加抽獎，幸運得主可獨得「四季春茶王365杯」，一整年天天都可以享受獲得米其林級ITQI最高三星認證的經典茶飲。

「再睡5分鐘」推出「日日喝奶茶」、「5分鐘特調」系列優惠。圖／再睡5分鐘提供
「再睡5分鐘」推出「日日喝奶茶」、「5分鐘特調」系列優惠。圖／再睡5分鐘提供

手搖飲料 馬年 品牌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／回歸5對5訓練「感覺良好」 泰托姆復出仍沒時間點

經典賽／太空人擋掉球星+1 主力先發投手布朗傳婉拒美國隊

NBA／快艇記者曝保羅交易市場現況 拒祖巴茲報價、有意4球員

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林引爭議 傳尼克球員對此不滿

相關新聞

「再睡5分鐘」奶茶第二杯半價 「先喝道」第二杯10元、免費喝1年

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小...

頂級名牌巧克力一條僅20元！網友狂掃家樂福：小學生都吃得起

近日有網友在Threads分享，在家樂福發現原價約65元的名牌巧克力，結帳時竟然只要20元，立刻掀起一波搶購熱潮。貼文一出，不少人直呼「挖到寶了」、「下班立刻衝去買」，留言區瞬間變成團購現場。

年前採買優惠加碼！全聯祭11%回饋、家樂福滿額9折、美廉社2件8.8折

農曆新年採買進入最後採買高峰，超市量販通路全面加碼搶客。從全聯、大全聯的滿額回饋與年貨禮盒，到家樂福全通路點數、折價券與...

國泰航空官網推新春紅包優惠 購買精選航點最高可折588元

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，國泰航空會員登入官網領取限量優惠...

三商炸雞「炸雞買6送6、20入炸雞桶199」 頂呱呱「6塊炸雞現省126」

迎接新年好運，「拿坡里披薩．炸雞」推出新品「開運花生嫩雞披薩」，以濃郁花生醬搭配嫩雞肉，象徵好事花生、好運相伴。即日起至...

拿坡里、三商炸雞新春大促開跑 披薩買大送大、炸雞「20隻桶」爆買氣

拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞同步推出新春檔期促銷活動，集結限量收藏、話題新品與高 CP 值炸雞優惠，讓新年餐桌一次到位，熱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。