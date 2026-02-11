「再睡5分鐘」奶茶第二杯半價 「先喝道」第二杯10元、免費喝1年

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小咖與布朗前往全台門市作為駐點小店長，輪流於不同門市進行為期3天的限時駐點活動。駐點期間消費者於活動門市拍下指定陳設，完成打卡任務，即可享「買1送1」、「第二杯半價」等不同優惠。

繼今年1月進行品牌升級後，再睡5分鐘於2月23日起至3月13日期間，推出期間限定優惠，活動期間凡購買「日日喝奶茶」濃茶風味系列飲品任2杯，即可享第2杯半價優惠。3月14日至3月27日，凡購買「5分鐘特調」系列指定飲品任一杯，即可獲得「療癒限定刮刮卡」，有機會獲得買1送1、第二杯半價等不同優惠。

連鎖手搖飲品牌「先喝道」迎接新年，推出全新「馬年限定杯款」，以歐式旋轉木馬為靈感，將節慶的歡樂氛圍與童話意象融為一體，象徵「好運轉動、馬到成功、富貴連年」。同時呼應情人節到來，2月13日當天，凡至全台門市購買指定玫瑰系列飲品，即可享有「同品項第二杯10元」優惠。其中包括「玫瑰水」、「英式玫瑰拿鐵」等推薦品項均可適用。