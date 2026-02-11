疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列「British Watersports & Collegiate Prep」，設計風格主要來自英倫學院風與水上運動的機能裝備，並帶來讓人愉快的春夏明亮色彩，將於2月27日正式登場。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列強調「玩味演繹」與「輕盈質感」。色彩組合就像是充滿春夏活力的調色盤，包括鮮豔的橙色、黃色、天藍色、森林綠，以及活潑的粉紅色與溫柔的棕色與米色，可透過疊穿組合出迷人輕快的春日色調。

設計關細節部分，依然有標誌性的JWA小旗幟刺繡、撞色縫線，以及專為春夏開發的輕質面料。這系列共推出31款單品，涵蓋男裝、女裝與配件，設計輪廓仍以強調「無性別（Unisex）」的自由搭配可能性。