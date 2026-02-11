快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp

UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列「British Watersports & Collegiate Prep」，設計風格主要來自英倫學院風與水上運動的機能裝備，並帶來讓人愉快的春夏明亮色彩，將於2月27日正式登場。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列強調「玩味演繹」與「輕盈質感」。色彩組合就像是充滿春夏活力的調色盤，包括鮮豔的橙色、黃色、天藍色、森林綠，以及活潑的粉紅色與溫柔的棕色與米色，可透過疊穿組合出迷人輕快的春日色調。

設計關細節部分，依然有標誌性的JWA小旗幟刺繡、撞色縫線，以及專為春夏開發的輕質面料。這系列共推出31款單品，涵蓋男裝、女裝與配件，設計輪廓仍以強調「無性別（Unisex）」的自由搭配可能性。

女裝重點單品包括6色選擇的牛津襯衫、防潑水短版連帽外套、丹寧襯衫式連身裙、廓形牛仔褲。男裝重點單品有亞麻混紡工裝短褲、高達20 色選擇的Dry Cotton Polo衫、寬版牛津襯衫。配件有具學院風感的後背包、雙色拼接襪款與棒球帽。

UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列「British Watersports & Collegiate Prep」，將於2月27日正式販售登場。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列「British Watersports & Collegiate Prep」，將於2月27日正式販售登場。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列單品。圖／摘自IG：uniqlo_jp

設計師 UNIQLO 牛津
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本UNIQLO自助結帳要確認1事！他曝新型行竊爛招 等於幫小偷付錢

Uniqlo發熱衣遇到勁敵了！日本網友激推「這款」台幣300元有找！

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

在台灣買UNIQLO是「盤子」？紡織業者曝優勢：絕對是首選

相關新聞

2鼠纏鬥後從咖啡店天花板掉下來嚇壞客人 店家：自己也怕得要死

基隆市一家咖啡餐飲老店，有客人抱怨吃到一半，「聽到老鼠打架」，後來有2隻掉下來， 客人嚇到了，但店員好像見怪不怪。店家今...

超恐怖！肯德基蛋撻挖出「整顆電池」 業者發聲明：流程出現疏漏

太誇張！有網友於社群平台發文，指出自己購買肯德基的蛋撻回家，結果發現蛋撻底部有條黑黑的影子，還以為是「黑糖麻吉口味」，結...

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDE...

光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境...

秒飛日韓泰！台南百貨業者春節祭出屋台美食嘉年華吸客

本周末即將迎來農曆春節9天連假，為吸引遊客到訪，南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，...

將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯

愛有千百種模樣，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以其獨有設計語彙，描繪愛的不同階段樣貌。從初綻於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。