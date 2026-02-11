聽新聞
0:00 / 0:00
疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品
繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列「British Watersports & Collegiate Prep」，設計風格主要來自英倫學院風與水上運動的機能裝備，並帶來讓人愉快的春夏明亮色彩，將於2月27日正式登場。
UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列強調「玩味演繹」與「輕盈質感」。色彩組合就像是充滿春夏活力的調色盤，包括鮮豔的橙色、黃色、天藍色、森林綠，以及活潑的粉紅色與溫柔的棕色與米色，可透過疊穿組合出迷人輕快的春日色調。
設計關細節部分，依然有標誌性的JWA小旗幟刺繡、撞色縫線，以及專為春夏開發的輕質面料。這系列共推出31款單品，涵蓋男裝、女裝與配件，設計輪廓仍以強調「無性別（Unisex）」的自由搭配可能性。
女裝重點單品包括6色選擇的牛津襯衫、防潑水短版連帽外套、丹寧襯衫式連身裙、廓形牛仔褲。男裝重點單品有亞麻混紡工裝短褲、高達20 色選擇的Dry Cotton Polo衫、寬版牛津襯衫。配件有具學院風感的後背包、雙色拼接襪款與棒球帽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。