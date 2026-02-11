光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境融入品牌經典美學。整體構圖以流金線條描繪祥雲與縈迴山巒，綿延之間一匹奔馳駿馬穿越珠寶光影如夢似幻，象徵了勇毅與新生，也延續品牌以藝術詮釋珍寶的美學傳統。

新歲之際，Harry Winston推出Moments系列2026馬年限定腕表，將東方意象化為腕上藝術。36毫米的玫瑰金表殼中，其面盤以鮮明紅色漆面搭配，具有鮮明層次立體感的駿馬被以精緻手工漆藝呈現，猶如新年晨曦中的光影之舞；面盤並鑲嵌珍珠母貝祥雲與8顆馬眼型切工鑽石，6點鐘方向位置則鑲嵌一顆經典祖母綠型切工鑽石，象徵品牌創辦人海瑞溫斯頓先生對於祖母綠的熱愛。表款搭載瑞士自動上鍊機芯，具40小時動力儲存與抗磁矽遊絲，精準穩定且質感非凡，全球限量8只，寓意「發」的吉祥祝福。

珠寶部分，Harry Winston以其經典Sparkling Cluster設計語彙演繹節慶喜悅，全新「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列，以紅寶石與粉色藍寶石交織出柔中帶耀的璀璨韻味，圓形明亮式與水滴型切工的靈動組合，如夜空中的煙火燦爛盛放，從手鍊、耳環、戒指以致大件式項鍊，彰顯新春活力。