光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列紅寶石鑽石耳環，鉑金，鑲嵌3顆總重約2.41克拉的馬眼型和水滴型切工紅寶石與4顆總重約2.10克拉的馬眼型和水滴型切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列紅寶石鑽石耳環，鉑金，鑲嵌3顆總重約2.41克拉的馬眼型和水滴型切工紅寶石與4顆總重約2.10克拉的馬眼型和水滴型切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境融入品牌經典美學。整體構圖以流金線條描繪祥雲與縈迴山巒，綿延之間一匹奔馳駿馬穿越珠寶光影如夢似幻，象徵了勇毅與新生，也延續品牌以藝術詮釋珍寶的美學傳統。

新歲之際，Harry Winston推出Moments系列2026馬年限定腕表，將東方意象化為腕上藝術。36毫米的玫瑰金表殼中，其面盤以鮮明紅色漆面搭配，具有鮮明層次立體感的駿馬被以精緻手工漆藝呈現，猶如新年晨曦中的光影之舞；面盤並鑲嵌珍珠母貝祥雲與8顆馬眼型切工鑽石，6點鐘方向位置則鑲嵌一顆經典祖母綠型切工鑽石，象徵品牌創辦人海瑞溫斯頓先生對於祖母綠的熱愛。表款搭載瑞士自動上鍊機芯，具40小時動力儲存與抗磁矽遊絲，精準穩定且質感非凡，全球限量8只，寓意「發」的吉祥祝福。

珠寶部分，Harry Winston以其經典Sparkling Cluster設計語彙演繹節慶喜悅，全新「絢漪錦簇」（Sparkling Cluster）系列，以紅寶石與粉色藍寶石交織出柔中帶耀的璀璨韻味，圓形明亮式與水滴型切工的靈動組合，如夜空中的煙火燦爛盛放，從手鍊、耳環、戒指以致大件式項鍊，彰顯新春活力。

延續春日光彩的還有經典的Winston Cluster系列鑽石珠寶，Harry Winston選擇以超高的鑲嵌工藝讓群鑽綻放耀眼光華，並以紅、藍及粉色藍寶石點綴其中，宛如春日的錦簇花束。當鑽石的純粹光芒與寶石的華麗色澤交相輝映，正映照出新春萬象更新的喜悅氛圍，更為馬年揭開璀璨全新篇章。

海瑞溫斯頓Winston Cluster系列藍寶石鑽石墜鍊，鑲嵌3顆馬眼型和水滴型切工藍寶石總重約2.50克拉，4顆馬眼型和水滴型切工鑽石總重約2.15克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列藍寶石鑽石墜鍊，鑲嵌3顆馬眼型和水滴型切工藍寶石總重約2.50克拉，4顆馬眼型和水滴型切工鑽石總重約2.15克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Moments系列2026馬年限定腕表，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、珍珠母貝面盤，自動上鍊機芯、時間顯示，限量8只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Moments系列2026馬年限定腕表，18K玫瑰金、鑲嵌鑽石、珍珠母貝面盤，自動上鍊機芯、時間顯示，限量8只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石手鍊，共鑲嵌10顆圓形明亮式切工和水滴型紅寶石，10顆圓形明亮式切工粉色藍寶石，以及39顆圓形明亮式切工和水滴型鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石手鍊，共鑲嵌10顆圓形明亮式切工和水滴型紅寶石，10顆圓形明亮式切工粉色藍寶石，以及39顆圓形明亮式切工和水滴型鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓以全新的絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石項鍊，宛如空中盛放的閃耀春日煙花。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓以全新的絢漪錦簇Sparkling Cluster系列紅寶石、粉色藍寶石與鑽石項鍊，宛如空中盛放的閃耀春日煙花。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列粉色藍寶石鑽石墜鍊，鑲嵌3顆馬眼型和水滴型切工粉色藍寶石總重約2.61克拉，2顆水滴型和馬眼型切工鑽石總重約2.28克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列粉色藍寶石鑽石墜鍊，鑲嵌3顆馬眼型和水滴型切工粉色藍寶石總重約2.61克拉，2顆水滴型和馬眼型切工鑽石總重約2.28克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供

馬年 鑽石 珠寶
相關新聞

2鼠纏鬥後從咖啡店天花板掉下來嚇壞客人 店家：自己也怕得要死

基隆市一家咖啡餐飲老店，有客人抱怨吃到一半，「聽到老鼠打架」，後來有2隻掉下來， 客人嚇到了，但店員好像見怪不怪。店家今...

超恐怖！肯德基蛋撻挖出「整顆電池」 業者發聲明：流程出現疏漏

太誇張！有網友於社群平台發文，指出自己購買肯德基的蛋撻回家，結果發現蛋撻底部有條黑黑的影子，還以為是「黑糖麻吉口味」，結...

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDE...

光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境...

秒飛日韓泰！台南百貨業者春節祭出屋台美食嘉年華吸客

本周末即將迎來農曆春節9天連假，為吸引遊客到訪，南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，...

將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯

愛有千百種模樣，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以其獨有設計語彙，描繪愛的不同階段樣貌。從初綻於...

