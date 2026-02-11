2鼠纏鬥後從咖啡店天花板掉下來嚇壞客人 店家：自己也怕得要死

基隆市一家咖啡餐飲老店，有客人抱怨吃到一半，「聽到老鼠打架」，後來有2隻掉下來， 客人嚇到了，但店員好像見怪不怪。店家今天說，該做的防堵都做了，但靠近市場一直防堵不了，對客人很抱歉，自己也怕得要死。

衛生局今天前往這家店稽查，並未在營業現場看到病媒，業者有出示定期清潔消毒資料，只是因為店內仍有出現老鼠，會輔導業者提高清消的頻率。食材要包覆、架高，業者都有做到，符合法規，但有提醒他們可以做的更完善。

有人在社群平台貼文，指到基隆吃飯吃到一半，聽到天花板傳出老鼠打架的聲音，已經嚇瘋想逃跑。過了5分鐘，老鼠竟掉下來，1隻往店裡衝，另1隻往店外衝，老鼠超級大，比剛出生的小貓還要大。

貼文者說，最靠近老鼠那一桌的客人們，還有他這一桌的3個人都嚇到了，心想店內明明超過10個人，也不是很安靜，老鼠還敢這麼活躍。只是店家從頭到尾沒有任何反應，好像見怪不怪。回家看對店家的評論，發現1個月前也有人說看到老鼠的事情。

業者表示，因為靠近崁仔頂，市場都一定會有老鼠。店內這堵牆的上面是空的，老鼠很厲害，就是會一直挖洞，他們就一直補洞。多年來就這麼縫縫補補，整家店很像補破網，可是就是擋不了。讓客人遇上老鼠，他們也很無奈，自己也嚇得要死。

業者強調，該做的都做了，每半年會請消毒公司來清潔消毒，整家店總整理，全部的東西都翻開，全部都整理過，然後噴灑除蟲藥劑，避免老鼠、蟑螂出現，只是統統都做了，還是防堵不了。

因為知道會老鼠出沒，業者說打烊的時候，垃圾袋會收進垃圾桶內，再加蓋。所有的東西全部都會整理好，所有的餐具，所有的東西統統都加蓋，然後也往上放了，結果老鼠還是要來，他們也很困擾。

業者表示，做了30幾年的生意，除了定期消潔消毒，黏鼠板也是整箱的買，結果仍發生出現老鼠這件事，真的很不好意思，對當天的消費者也深感抱歉，以後仍會極力的想辦法改善。