秒飛日韓泰！台南百貨業者春節祭出屋台美食嘉年華吸客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，匯聚日本、韓國、泰國及台灣等特色美食與特產，讓遊客不用出國也能享受道地美食，搶攻春節人潮商機。圖／業者提供
本周末即將迎來農曆春節9天連假，為吸引遊客到訪，南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，匯聚日本韓國、泰國及台灣等特色美食與特產，不僅打造年節氣氛，更充滿異國風味，讓遊客不用出國也能享受道地美食。

業者表示，屋台嘉年華仍以日式美食、甜點占大宗，其中來自日本的「八福鷄卵」主打以鰹魚高湯、雞蛋為基底的玉子燒；「鳴神本舖」推出料多碩大的章魚燒，獨門醬汁與滿滿柴魚片最是吸客；「浪花点心堂」的日式炒麵，融合日本最原始炒麵醬與獨特調味，十分道地。

另外，在甜點方面，此次邀集日本「五十鈴甘味鋪」推出餡料飽滿的鯛魚燒；以新鮮蘋果製作的「Enjoy Kitchen蘋果糖」；賞櫻必吃的三色糰子「和菓子鮮彩」；沾上黑糖及黃豆粉的純手工蕨餅「深江橋餅店」等，現場也將設置日本祭典中極具代表性的遊戲攤位。

業者提到，除了日式餐點，今年也網羅韓國、泰國等異國風味，像是「韓龍食品」帶來韓式炸雞、炸熱狗及燒酒；「泰想念」則販售芒果軟糖、椰子蛋捲等泰國人氣零嘴；「泰茶香」推出香濃泰式奶茶，並祭出第2杯半價優惠。

業者也說，台灣美食一樣相當豐富，像是「派星堂」以可頌派星卷聞名；來自屏東、在地經營超過50年的「27號香腸」，推出原味、辣味、蒜味及黑胡椒等手工香腸；購買「小森檸」檸檬飲品任一品項則送環保杯，為屋台嘉年華增添清爽選擇。

此外，南紡購物中心即日起至23日在1樓時尚廣場，邀集來自韓國的「Sealook海豹看看」設置快閃店，打造充滿年節氛圍的海豹世界，快閃店外牆也以喜氣洋洋的新年主題布置，且適逢情人節將近，現場也規畫情侶海豹拍照區，適合情侶、好友一同留下甜蜜合影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

