將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯

愛有千百種模樣，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以其獨有設計語彙，描繪愛的不同階段樣貌。從初綻於心的悸動，到歷久彌新的誓言，品牌並在2026年西洋情人節之際推薦系列甄選珠寶，將情感化作耀眼光影，無論是紅寶石的濃烈、心型切工的俏皮，又或是Lily Cluster系列的華美綻放，共同構築一幅關於愛的夢幻場景。

在愛的絢爛光譜中，Harry Winston Ruby Ring紅寶石戒指是最為鮮明的篇章。熾熱的紅色化為1顆祖母綠型切工紅寶石、並為10顆圓形明亮式切工鑽石環繞，鑲嵌在鉑金底座之上，兩側再襯以長錐型切工邊鑽，演繹出濃情與典雅的平衡；與此呼應的Heart Shaped Diamonds心型切工鑽石項鍊，則將無形真心化為具象象徵。Classic Winston系列中的細微密釘鑲嵌工藝，使心型主鑽宛如被璀璨擁抱，一圈圈鑽石環繞在鉑金底座上，光影之間盡是溫柔。

延續品牌象徵永恆愛意的概念，Classic Winston Engagement Rings訂婚鑽戒系列再次展現經典姿態。無論是祖母綠型、水滴型，或圓形明亮式切工主鑽，都由長錐型邊鑽相襯，於鉑金底座上折射出愛的百變光影。每一枚作品是珠寶、亦是承諾的象徵——透過精準比例與流線設計，讓愛的光輝與恩慈、恆久閃耀。