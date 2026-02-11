快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓Classic Winston系列橢圓形切工紅寶石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Classic Winston系列橢圓形切工紅寶石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供

愛有千百種模樣，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以其獨有設計語彙，描繪愛的不同階段樣貌。從初綻於心的悸動，到歷久彌新的誓言，品牌並在2026年西洋情人節之際推薦系列甄選珠寶，將情感化作耀眼光影，無論是紅寶石的濃烈、心型切工的俏皮，又或是Lily Cluster系列的華美綻放，共同構築一幅關於愛的夢幻場景。

在愛的絢爛光譜中，Harry Winston Ruby Ring紅寶石戒指是最為鮮明的篇章。熾熱的紅色化為1顆祖母綠型切工紅寶石、並為10顆圓形明亮式切工鑽石環繞，鑲嵌在鉑金底座之上，兩側再襯以長錐型切工邊鑽，演繹出濃情與典雅的平衡；與此呼應的Heart Shaped Diamonds心型切工鑽石項鍊，則將無形真心化為具象象徵。Classic Winston系列中的細微密釘鑲嵌工藝，使心型主鑽宛如被璀璨擁抱，一圈圈鑽石環繞在鉑金底座上，光影之間盡是溫柔。

延續品牌象徵永恆愛意的概念，Classic Winston Engagement Rings訂婚鑽戒系列再次展現經典姿態。無論是祖母綠型、水滴型，或圓形明亮式切工主鑽，都由長錐型邊鑽相襯，於鉑金底座上折射出愛的百變光影。每一枚作品是珠寶、亦是承諾的象徵——透過精準比例與流線設計，讓愛的光輝與恩慈、恆久閃耀。

然時間亦是愛的印記。Harry Winston將情感注入製表藝術，以兩款獨具寓意的腕錶延伸浪漫語境。印記Emerald系列腕表以紅寶石、鑽石與珍珠母貝鋪陳經典，18毫米的18K玫瑰金表殼搭配紅色緞面雙圈表帶，面盤並鑲嵌44顆圓形明亮式切工鑽石與紅寶石細節，捕捉愛的耀動脈搏；而全新卓時Premier系列情人節限量腕表則以紅寶石、粉色藍寶石與珍珠母貝白鴿交織出夢幻詩篇，透過18K金打磨微珠鑲嵌的面盤上以紅寶石綴飾的漆繪情書訴說濃情，全球限量14枚，並以繁複細工雕琢的日內瓦波紋與鏤空自動盤，封存每一次的心動瞬間。

海瑞溫斯頓With Love系列Dual Hearts紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓With Love系列Dual Hearts紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦情人節甄選珠寶與珠寶表，體現關於愛的浪漫閃耀與幻夢。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦情人節甄選珠寶與珠寶表，體現關於愛的浪漫閃耀與幻夢。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Classic Winston系列祖母綠型切工訂婚鑽戒，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Classic Winston系列祖母綠型切工訂婚鑽戒，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列紅寶石腕表，18K玫瑰金表殼、石英機芯、時間顯示、紅色緞面表帶，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列紅寶石腕表，18K玫瑰金表殼、石英機芯、時間顯示、紅色緞面表帶，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新卓時Premier系列情人節腕表，自動上鍊機芯、玫瑰金、珍珠母貝面盤、鑲鑽、時間顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新卓時Premier系列情人節腕表，自動上鍊機芯、玫瑰金、珍珠母貝面盤、鑲鑽、時間顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Classic Winston系列水滴型、祖母綠型、圓形明亮式切工訂婚鑽戒，展現愛的光芒的多重可能。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Classic Winston系列水滴型、祖母綠型、圓形明亮式切工訂婚鑽戒，展現愛的光芒的多重可能。圖／Harry Winston提供

鑽石 情人節 光影
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

冬奧／要讓沒冰的台灣開花！李宇翔闖長曲決賽 情人節凌晨拚獎牌

情人節走進童話世界 三重辰光橋2月14日夢幻點燈

把永恆獻給摯愛 寶格麗、FRED雋永經典暗藏情感密語

情人節送巧克力別只看外表 5%這個數字暗藏法律紅線

相關新聞

2鼠纏鬥後從咖啡店天花板掉下來嚇壞客人 店家：自己也怕得要死

基隆市一家咖啡餐飲老店，有客人抱怨吃到一半，「聽到老鼠打架」，後來有2隻掉下來， 客人嚇到了，但店員好像見怪不怪。店家今...

超恐怖！肯德基蛋撻挖出「整顆電池」 業者發聲明：流程出現疏漏

太誇張！有網友於社群平台發文，指出自己購買肯德基的蛋撻回家，結果發現蛋撻底部有條黑黑的影子，還以為是「黑糖麻吉口味」，結...

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDE...

再睡5分鐘「奶茶第二杯半價」！先喝道「第二杯10元、免費喝1年」

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小...

光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境...

秒飛日韓泰！台南百貨業者春節祭出屋台美食嘉年華吸客

本周末即將迎來農曆春節9天連假，為吸引遊客到訪，南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。