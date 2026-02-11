將愛的光影永恆綻放 Harry Winston 2026情人節珠寶 讚頌真摯
愛有千百種模樣，高級珠寶腕表品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以其獨有設計語彙，描繪愛的不同階段樣貌。從初綻於心的悸動，到歷久彌新的誓言，品牌並在2026年西洋情人節之際推薦系列甄選珠寶，將情感化作耀眼光影，無論是紅寶石的濃烈、心型切工的俏皮，又或是Lily Cluster系列的華美綻放，共同構築一幅關於愛的夢幻場景。
在愛的絢爛光譜中，Harry Winston Ruby Ring紅寶石戒指是最為鮮明的篇章。熾熱的紅色化為1顆祖母綠型切工紅寶石、並為10顆圓形明亮式切工鑽石環繞，鑲嵌在鉑金底座之上，兩側再襯以長錐型切工邊鑽，演繹出濃情與典雅的平衡；與此呼應的Heart Shaped Diamonds心型切工鑽石項鍊，則將無形真心化為具象象徵。Classic Winston系列中的細微密釘鑲嵌工藝，使心型主鑽宛如被璀璨擁抱，一圈圈鑽石環繞在鉑金底座上，光影之間盡是溫柔。
延續品牌象徵永恆愛意的概念，Classic Winston Engagement Rings訂婚鑽戒系列再次展現經典姿態。無論是祖母綠型、水滴型，或圓形明亮式切工主鑽，都由長錐型邊鑽相襯，於鉑金底座上折射出愛的百變光影。每一枚作品是珠寶、亦是承諾的象徵——透過精準比例與流線設計，讓愛的光輝與恩慈、恆久閃耀。
然時間亦是愛的印記。Harry Winston將情感注入製表藝術，以兩款獨具寓意的腕錶延伸浪漫語境。印記Emerald系列腕表以紅寶石、鑽石與珍珠母貝鋪陳經典，18毫米的18K玫瑰金表殼搭配紅色緞面雙圈表帶，面盤並鑲嵌44顆圓形明亮式切工鑽石與紅寶石細節，捕捉愛的耀動脈搏；而全新卓時Premier系列情人節限量腕表則以紅寶石、粉色藍寶石與珍珠母貝白鴿交織出夢幻詩篇，透過18K金打磨微珠鑲嵌的面盤上以紅寶石綴飾的漆繪情書訴說濃情，全球限量14枚，並以繁複細工雕琢的日內瓦波紋與鏤空自動盤，封存每一次的心動瞬間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。