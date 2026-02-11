2026馬到成功！4大名酒推新年限定款 藝術酒標加值、入手趁現在

迎接2026年農曆丙馬年，烈酒與葡萄酒市場掀起一波生肖限定禮盒熱潮。三得利全球烈酒公司旗下的威士忌雙雄歐肯（Auchentoshan）與波摩（Bowmore）、斯佩賽雪莉桶專家坦杜（Tamdhu），以及義大利風乾葡萄酒之王 MASI 瑪西酒廠，紛紛推出極具收藏價值的馬年限定作品，不僅在包裝設計上融合東西方美學，更將祝福寓意融入每一滴酒液中，為新春贈禮市場注入強勁動能 。

三得利旗下的波摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年首度以「層層綻放，無限歡慶」為主題推出新年限定禮盒 。這款擁有 245 年歷史的艾雷島傳奇品牌，將其標誌性的煙燻風味與層次感轉化為包裝設計，從象徵團聚的流動圖騰到璀璨煙花，細膩演繹情感昇華的過程 。禮盒更內附「Bowmore 旋轉杯」，讓威士忌隨旋動釋放豐富香氣，為年節聚會增添優雅氛圍 。

同樣隸屬三得利的歐肯威士忌，則發揮其蘇格蘭唯一的「全品項三次蒸餾」工藝，以「三順安康，福氣年年」為題推出三款馬年禮盒 。將工藝化作「順心、順意、順利」的三重祝願，搭配深紅與暖橙色調的流動線條包裝，呈現馬年蓬勃前行的氣勢 。其中歐肯 14 年豐馥紫雪莉更具備龍眼花蜜、冬瓜黑糖等台灣在地風味，是搭配豐盛年菜的首選 。

此外，堅持雪莉桶熟成的坦杜酒廠則發表「生肖系列—火馬年限定版」，為台灣市場量身打造，限量1,750組。品牌特別邀請精品御用藝術家鄒駿昇操刀，將經典名作《八駿圖》與坦杜酒廠歷史結合，駿馬奔馳於斯佩賽鐵道的畫面展現強大氣勢，若集齊四瓶更能拼湊成完整長卷，成為藏家市場的熱門話題 。

不讓威士忌專美於前，北義MASI瑪西酒廠也針對亞洲市場推出限量1,200瓶的「亞瑪諾經典紅酒馬年限量禮盒」。這款極具代表性的Amarone風乾紅酒，酒標結合經典小天使圖騰與駿馬剪影，口感帶有濃郁櫻桃果醬與巧克力氣息，與口味較重的中式年菜搭配相得益彰 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康