快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

2026馬到成功！4大名酒推新年限定款 藝術酒標加值、入手趁現在

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
MASI瑪西酒廠推出亞瑪諾經典風乾葡萄酒亞洲限定版馬年限量禮盒。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MASI瑪西酒廠推出亞瑪諾經典風乾葡萄酒亞洲限定版馬年限量禮盒。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接2026年農曆丙馬年，烈酒與葡萄酒市場掀起一波生肖限定禮盒熱潮。三得利全球烈酒公司旗下的威士忌雙雄歐肯（Auchentoshan）與波摩（Bowmore）、斯佩賽雪莉桶專家坦杜（Tamdhu），以及義大利風乾葡萄酒之王 MASI 瑪西酒廠，紛紛推出極具收藏價值的馬年限定作品，不僅在包裝設計上融合東西方美學，更將祝福寓意融入每一滴酒液中，為新春贈禮市場注入強勁動能 。

三得利旗下的波摩單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年首度以「層層綻放，無限歡慶」為主題推出新年限定禮盒 。這款擁有 245 年歷史的艾雷島傳奇品牌，將其標誌性的煙燻風味與層次感轉化為包裝設計，從象徵團聚的流動圖騰到璀璨煙花，細膩演繹情感昇華的過程 。禮盒更內附「Bowmore 旋轉杯」，讓威士忌隨旋動釋放豐富香氣，為年節聚會增添優雅氛圍 。

同樣隸屬三得利的歐肯威士忌，則發揮其蘇格蘭唯一的「全品項三次蒸餾」工藝，以「三順安康，福氣年年」為題推出三款馬年禮盒 。將工藝化作「順心、順意、順利」的三重祝願，搭配深紅與暖橙色調的流動線條包裝，呈現馬年蓬勃前行的氣勢 。其中歐肯 14 年豐馥紫雪莉更具備龍眼花蜜、冬瓜黑糖等台灣在地風味，是搭配豐盛年菜的首選 。

此外，堅持雪莉桶熟成的坦杜酒廠則發表「生肖系列—火馬年限定版」，為台灣市場量身打造，限量1,750組。品牌特別邀請精品御用藝術家鄒駿昇操刀，將經典名作《八駿圖》與坦杜酒廠歷史結合，駿馬奔馳於斯佩賽鐵道的畫面展現強大氣勢，若集齊四瓶更能拼湊成完整長卷，成為藏家市場的熱門話題 。

不讓威士忌專美於前，北義MASI瑪西酒廠也針對亞洲市場推出限量1,200瓶的「亞瑪諾經典紅酒馬年限量禮盒」。這款極具代表性的Amarone風乾紅酒，酒標結合經典小天使圖騰與駿馬剪影，口感帶有濃郁櫻桃果醬與巧克力氣息，與口味較重的中式年菜搭配相得益彰 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

坦杜生肖系列火馬年限定版，為台灣市場量身打造。圖／麥立得洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
坦杜生肖系列火馬年限定版，為台灣市場量身打造。圖／麥立得洋酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩首獻馬年新春禮盒，以「層層綻放，無限歡慶」為核心理念，細膩演繹新春團圓時，情感交融與溫暖記憶交織的歡慶時刻。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波摩首獻馬年新春禮盒，以「層層綻放，無限歡慶」為核心理念，細膩演繹新春團圓時，情感交融與溫暖記憶交織的歡慶時刻。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐肯馬年禮盒以「三順安康，福氣年年」為理念，將三次蒸餾工藝化作順心、順意、順利的三重祝福，為新春開場注入圓滿順遂的美好寓意。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐肯馬年禮盒以「三順安康，福氣年年」為理念，將三次蒸餾工藝化作順心、順意、順利的三重祝福，為新春開場注入圓滿順遂的美好寓意。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

火馬年 禮盒 威士忌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

台積電衝上1,925元！馬年紅包行情可期 把握良機進場布局小台積 ETF

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

相關新聞

2鼠纏鬥後從咖啡店天花板掉下來嚇壞客人 店家：自己也怕得要死

基隆市一家咖啡餐飲老店，有客人抱怨吃到一半，「聽到老鼠打架」，後來有2隻掉下來， 客人嚇到了，但店員好像見怪不怪。店家今...

超恐怖！肯德基蛋撻挖出「整顆電池」 業者發聲明：流程出現疏漏

太誇張！有網友於社群平台發文，指出自己購買肯德基的蛋撻回家，結果發現蛋撻底部有條黑黑的影子，還以為是「黑糖麻吉口味」，結...

疊穿出輕快的春日色調 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列亮點單品

繼UNIQLO : C 2026春夏系列上市後，UNIQLO另一個人氣設計師聯名系列UNIQLO and JW ANDE...

再睡5分鐘「奶茶第二杯半價」！先喝道「第二杯10元、免費喝1年」

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小...

光耀新春賀新歲 Harry Winston全新Sparkling Cluster珠寶 如夢似幻

素有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），於2026年新春推出全新形象，將東方山水意境...

秒飛日韓泰！台南百貨業者春節祭出屋台美食嘉年華吸客

本周末即將迎來農曆春節9天連假，為吸引遊客到訪，南紡購物中心即日起至3月3日以「屋台嘉年華」為主題，邀集22家人氣品牌，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。