超恐怖！肯德基蛋撻挖出「整顆電池」 業者發聲明：流程出現疏漏

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
有網友於threads上爆料，指出在蛋撻中發現整顆電池。圖／擷取自threads
有網友於threads上爆料，指出在蛋撻中發現整顆電池。圖／擷取自threads

太誇張！有網友於社群平台發文，指出自己購買肯德基蛋撻回家，結果發現蛋撻底部有條黑黑的影子，還以為是「黑糖麻吉口味」，結果挖看蛋撻之後，才發現竟然是「整顆電池」，事發之後，立刻也引起網友間的熱烈討論，一度被認為是刻意造假的「黑粉」。但是肯德基已於今日（2月11日）發布官方聲明，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。

根據該名網友的貼文，指出自己在楠梓肯德基購買整盒蛋撻。原本家人一直叫他拿去微波，但由於懶惰所以直接吃。發文者也表示，自己心血來潮先看了蛋撻底部，有條黑黑的影子，還詢問訂餐的家人「這是黑糖麻吉口味的嗎？」結果自己在蛋撻中發現了「整顆電池」。該名網友也表示「這下子真要微波下去，我還有家可回嗎⋯⋯」

隨著發文曝光，網友一度產生質疑，表示「怎麼可能電池進烤箱烤，沒爆炸沒膨脹沒變形？」、「肯德基前員工路過：1.我記得烤區沒有需要用到這種電池的東西、2.我們調完蛋塔液還會倒進小壺子裡，那個口超小，電池不可能倒的出來」、「還蠻明顯是故意寫文章拍影片來黑肯德基」

但是隨著事情越演越烈，肯德基也於今日（2月11日）發布聲明，指出「針對近日楠梓門市一事，台灣肯德基高度重視，並已立即啟動內部調查檢視。此事件初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。」

聲明中也表示，「我們已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視， 並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時，我們已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導，重申作業規範要求，以及加強出餐前之檢查流程，相關情況已列為內部重點管理與改善項目。」同時並表示「對於此次事件造成消費者的不安與困擾，我們深表歉意。食品安全為首要原則，我們將持續強化內部控管與人員教育，確保消費者的用餐安全。」

肯德基 蛋撻
