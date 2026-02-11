快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影

迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。現場集結35攤位，呈現繽紛花海景象，不少民眾到場選購應景花卉，替居家增添喜氣與浪漫氛圍。

花市主打產地直供模式，攤位由花農設攤販售，將自家栽種花卉直接運到現場銷售，確保品質新鮮，省去中間通路成本，讓價格維持穩定，吸引不少消費者挑選。受到氣候條件影響，今年花卉種類相當豐富，其中最受歡迎蝴蝶蘭開花狀況良好，色澤鮮豔亮麗，成為現場詢問度最高的人氣花種。

花藝嘉年華開幕擊鼓揭開序幕，吸引民眾參與，嘉市文化局副局長林金龍、議員黃思婷等到場支持花農。嘉市假日花卉促進會理事長巫中興表示，花市即日起至18日，每天上午9時至下午5時營業，花市地點在嘉義救國團對面、文化局演藝廳旁，歡迎民眾把握時間選購，提前為新年增添喜氣。

今年活動內容多元，除花卉展售外，也規畫春聯DIY體驗，讓民眾親手製作年節裝飾，感受濃厚節慶氛圍。現場還設文創藝品展售區，結合在地文化特色與創意商品，提升整體逛市集的樂趣。假日花市深耕地方，成為市民與遊客賞花購花據點，每逢春節前延長營業時間，方便民眾選購年節花卉，年前添購應景花材，象徵招財納福、迎春添喜，讓花市成為年節人氣觀光消費場域。

迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影

文化局 嘉義 花藝
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節將至...台南東區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警一晚開42張罰單

春節將至桃園警提交通對策 大溪復興景點、宮廟春節熱區防塞車

影／憂春節空汙升溫 民團提五大訴求盼中火停煤

過年走春玩出文化味 台南文化行春串聯古蹟與街區

相關新聞

獨／開業7年！人氣「德州美墨炸雞」微風南山店熄燈 下一步計畫曝光

想吃得把握機會！連鎖速食「德州美墨炸雞」宣佈，因租約到期與評估整體企業發展，「微風南山店」將於2月28日結束營業。隨著熄...

遭爆蛋塔藏電池…微波差點出事 台灣肯德基回應了

網友在Threads爆料，在肯德基買的蛋塔放冷打算微波加熱，卻因一時犯懶直接食用，意外在塔底發現一顆4號電池，驚呼拿去微...

aespa成員NINGNING成Discovery Expedition新任代言人 再現經典歪頭殺

韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition宣布，韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為全新代言...

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖，再助力台版朝聖之路 ，聯名商品再進化、公益巴士全面升級，去年引發熱烈迴響的星宇航空 X 白沙...

情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款 大全聯一次購足

從社群平台一路延燒到實體通路，「杜拜巧克力」近期成為全球甜點圈最受關注的話題之一！以濃郁巧克力結合開心果內餡，再搭配酥脆...

寵物萌經濟 熱貓、貓店長到Cheers氣泡水限定包裝

隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰山食品也加入這股「萌經濟」熱潮，其中台灣氣泡水市占龍頭的泰山Cheers氣泡水，也推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。