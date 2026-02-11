aespa成員NINGNING成Discovery Expedition新任代言人 再現經典歪頭殺

韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition宣布，韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為全新代言人，首波即釋出NINGNING示範的5套2026春季系列穿搭。

與入團初期時相較圓潤的身形，NINGNING透過自律的飲食管理，加上高頻率的舞蹈練習與運動訓練，讓她成功瘦身為女團的上鏡身材。也讓她在aespa洗腦神曲〈Whiplash〉中，一段有如Y3K機械姬、性感又超酷跩的編舞，成為招牌名場面。

這次NINGNING加入Discovery Expedition陣容，她維持一貫的高冷貓系女的美貌，以及身材的好比例，似乎也可以看到她在Whiplash的招牌動作。

Discovery Expedition x NINGNING時髦休閒運動風的5種場景

★微短版夾克加上微喇叭運動長褲，順著身體線條延展度成套黑色運動服，無論運動或日常休閒穿搭都適合。

★具有防風防水的外套像空氣一樣輕盈，搭配機能背心與高彈力緊身短褲，特別適合運動前後的穿搭，也適合春天的季節。

★展現身體線條的羅紋運動內衣搭配工裝長褲，隨性的套上連帽外套，輕鬆完成時髦的運動生活穿搭。

★輕量防風夾克，搭配同色系的降落傘工裝長裙，是一套適合穿梭在城市的質感休閒穿搭。