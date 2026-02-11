aespa成員NINGNING成Discovery Expedition新任代言人 再現經典歪頭殺

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition

韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition宣布，韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為全新代言人，首波即釋出NINGNING示範的5套2026春季系列穿搭

與入團初期時相較圓潤的身形，NINGNING透過自律的飲食管理，加上高頻率的舞蹈練習與運動訓練，讓她成功瘦身為女團的上鏡身材。也讓她在aespa洗腦神曲〈Whiplash〉中，一段有如Y3K機械姬、性感又超酷跩的編舞，成為招牌名場面。

這次NINGNING加入Discovery Expedition陣容，她維持一貫的高冷貓系女的美貌，以及身材的好比例，似乎也可以看到她在Whiplash的招牌動作。

Discovery Expedition x NINGNING時髦休閒運動風的5種場景

★微短版夾克加上微喇叭運動長褲，順著身體線條延展度成套黑色運動服，無論運動或日常休閒穿搭都適合。

★具有防風防水的外套像空氣一樣輕盈，搭配機能背心與高彈力緊身短褲，特別適合運動前後的穿搭，也適合春天的季節。

★展現身體線條的羅紋運動內衣搭配工裝長褲，隨性的套上連帽外套，輕鬆完成時髦的運動生活穿搭。

★輕量防風夾克，搭配同色系的降落傘工裝長裙，是一套適合穿梭在城市的質感休閒穿搭。

★扎實的連帽T恤搭配貼身運動短褲，為出發運動的腳步注入滿滿活力。

韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition
韓國女團aespa成員寧寧（NINGNING）成為韓國戶外休閒品牌Discovery Expedition最新代言人。圖／摘自IG：Discovery Expedition

運動 穿搭 身材
