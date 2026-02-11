星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖，再助力台版朝聖之路 ，聯名商品再進化、公益巴士全面升級，去年引發熱烈迴響的星宇航空 X 白沙屯拱天宮跨界合作，今年再度與神同行並且全面升級。

星宇航空二度攜手苗栗白沙屯拱天宮，參與年度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」，透過聯名商品、公益行動與文化體驗，將台灣最具代表性的在地文化推向國際舞台。

苗栗拱天宮「白沙屯媽祖進香」擁有超過百年歷史，每年吸引數十萬香燈腳徒步近 400 公里，是台版朝聖之路，也象徵台灣人團結、堅毅與彼此扶持的精神。今年白沙屯媽祖進香將於國曆4月12日子時出發、4月20日回宮，全程8天7夜的行程，星宇航空將延續去年熱潮，再度推出白沙屯媽祖聯名商品，並同步升級公益服務規模，陪伴香燈腳完成這場心靈與體力之旅。

今年聯名商品除廣受好評的帆布袋與背心套組外，更首度加入全新設計的「白沙屯媽祖聯名袖套」，讓傳統文化與時尚機能並行。袖套融入星宇航空STAR與白沙屯媽祖象徵精神的「勇」字融合之經典意象，不僅是進香旅程中的實用配件，也成為日常生活中隨身攜帶的祝福象徵。

聯名袖套採用涼感紗及萊卡材質，具備輕薄透氣、彈性舒適的特性，適合長時間配戴，讓香燈腳在烈日下行走也能保持舒適清爽，平安與祝福一路隨行。星宇小舖同步販售全系列聯名商品，所有商品收益扣除成本後，將全數捐贈給白沙屯拱天宮，作為文化傳承與公益基金，讓每一份支持都轉化為實際行動，旅客可透過星宇小舖購買。

星宇航空於進香期間將持續提供公益結緣服務，除了於現場準備結緣物資外，以實際行動陪伴香燈腳完成這趟充滿信念與感動的旅程。今年的「累了請上車」公益巴士服務全面升級！除原有大型公益中巴外，特別新增兩台小型公益接駁車，更能靈活穿梭於人潮之中，車身彩繪以「粉紅超跑」為概念，並繪上精緻的媽祖、千里眼及順風耳，讓行動疲憊的香燈腳隨時短上車短暫休息，補充體力再出發。