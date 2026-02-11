快訊

情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款 大全聯一次購足

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款，大全聯一次購足。大全聯／提供
情人節送禮新提案！杜拜巧克力搭微醺酒款，大全聯一次購足。大全聯／提供

從社群平台一路延燒到實體通路，「杜拜巧克力」近期成為全球甜點圈最受關注的話題之一！以濃郁巧克力結合開心果內餡，再搭配酥脆口感的多層次設計，讓不少網友直呼「一吃就愛上」。看準這股國際甜點熱潮，大全聯引進多款話題巧克力品牌，從爆紅杜拜巧克力、人氣夾心巧克力，到帶有微醺風味的黑啤酒巧克力，到大全聯一站就能買齊。

跟上這股杜拜巧克力風潮的是來自德國、擁有百年製巧工藝背景，「Weinrich’s維納瑞茲」堅持選用雨林聯盟認證原料，兼顧品質與永續理念。推出的「杜拜風格開心果可可製品」，以100%德國製作的絲滑牛奶巧克力為基底，包裹飽滿濃郁的開心果奶油內餡，再加入特製酥脆餅乾碎，入口層次豐富、咔滋有感。即日起至2/26每片只要135元，親民的價格設定，讓消費者不用出國，也能輕鬆品嚐瘋迷全球的杜拜巧克力滋味！

喜歡夾心巧克力的消費者，則不能錯過同樣來自德國、擁有百年工藝的Schogetten。品牌最具代表性的特色是獨創單顆分裝設計，不須費力剝開、不沾手，隨時都能輕鬆分享。其中「夏威夷果餅乾」口味為2025年度人氣款，選用被譽為「堅果皇后」的夏威夷豆，細緻奶油香氣與酥脆餅乾碎交織，外層包覆濃郁牛奶巧克力，口感扎實又耐吃。另一款「布朗尼風味」則將經典美式甜點濃縮進一塊巧克力中，布朗尼碎塊搭配流心焦糖，入口層次豐富，甜而不膩；而「優格草莓」口味則走清爽路線，酸甜平衡的優格內餡搭配草莓果粒，冷凍後享用更添清新感，成為不少人心中的隱藏版吃法，即日起至2/26，每片100g只要79元，CP值超高。

此外，大全聯也同步引進「健力士」黑啤巧克力系列，將黑啤酒代表性的麥芽與烘焙焦香融入巧克力之中，啤酒花的微苦調性中和甜感，入口帶有麥芽與焦糖尾韻。其中「松露造型可可製品(筒裝) 320g」，內餡含有6%健力士啤酒成分，酥脆巧克力外殼包覆啤酒風味的綿密甘納許，結合強烈黑巧克力與奶油般滑順口感，即日起至2/26每筒499元；限量推出的「可可製品鐵盒裝212g」，則以仿Guinness啤酒杯造型呈現，爆醬焦糖內餡兼具美味與擺飾感，成為節慶送禮的人氣選擇，即日起至2/26每盒489元。另有「迷你啤酒造型可可製品」，頂部白色「泡沫」細節逼真，視覺效果滿分，也為巧克力增添趣味話題性，即日起至2/26每盒189元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 杜拜 大全聯
