寵物萌經濟 熱貓、貓店長到Cheers氣泡水限定包裝

隨著台灣正式邁入「貓派主流」時代，泰山食品也加入這股「萌經濟」熱潮，其中台灣氣泡水市占龍頭的泰山Cheers氣泡水，也推出了貓咪限定版，將原味與水蜜桃兩大人氣商品換上療癒貓系設計，購買Cheers氣泡水，還有機會得到跟自家貓主子合照的專屬Cheers氣泡水客製瓶，留下特殊紀念。

寵物商機熱，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，超過台灣14歲以下孩童，創下歷史新高！不論是全家或統一超商，都在今年提早搶占2/22貓之日主題商機，用各種獨家商品搶佔貓奴的荷包。

Cheers 貓之日致敬你的喵喵時刻 多瓶翻轉趣味姿態

Cheers 氣泡水 搶搭國際貓之日話題，推出超萌貓咪限定包裝，本次將「原味氣泡水」與「水蜜桃氣泡水」兩款人氣口味，以療癒系貓咪插畫結合創意瓶身設計，兩瓶組、三瓶組都可拼出一隻完整貓咪，翻轉動動都可拼出不同的貓姿態，讓補水時刻也充滿收藏趣味。

其中原味氣泡水採用中央山脈礦物水源，帶來香檳般綿密氣泡口感，無糖無熱量、清爽無負擔；水蜜桃氣泡水則嚴選地中海沿岸水蜜桃濃縮汁，果香自然明亮，同樣搭配細緻氣泡，且不添加砂糖與代糖，兼具風味與輕盈口感。

邀請全台貓奴一起拚創意，鎖定Cheers FB官方粉絲團了解活動詳情，【第一波:2/13起看影片有機會抽貓咪包裝氣泡水】搶先免費獲得限量產品；【第二波:2/22起玩濾鏡曬貓咪】Cheers 氣泡水攜手美圖秀秀推出限時互動活動，2/22起只要購買 Cheers 任一產品並保留發票，使用美圖秀秀套上 Cheers 貓之日專屬濾鏡框，拍下「你與貓咪的合照」或「貓咪單獨可愛瞬間」，上傳照片至 Cheers FB/IG活動貼文留言處即可參加抽獎，還有機會將自家貓咪照片印製在 Cheers 原味氣泡水客製瓶身上，向全世界炫耀主子的超萌魅力。

本次FB/IG活動獎項包括「Cheers 原味客製照片氣泡水 500mL × 5 箱」共 10 名、「雲頂太空艙貓咪跳台」(市價7,800 元)2名及「貓窩凳」(市價2,680 元)2名。活動期間自 2026 年 2 月 22 日起至 3 月 20 日 截止，得獎名單將於 3 月 31 日公布，Cheers 邀請貓奴們一起參與，把療癒日常化為專屬紀念。